ANP Het huis in Vlaardingen waar het meisje met haar pleegouders woonde

NOS Nieuws • vandaag, 09:45 Mishandeld pleegmeisje Vlaardingen heeft mogelijk levenslang intensieve zorg nodig

Het 10-jarige meisje uit Vlaardingen dat in mei in het ziekenhuis terechtkwam, is waarschijnlijk de rest van haar leven afhankelijk van intensieve zorg. Dat heeft de officier van justitie vandaag in de rechtbank in Rotterdam bekendgemaakt op basis van informatie van haar voogd.

Het meisje is bij bewustzijn, zei de officier, maar "dat klinkt veel positiever dan het is. Ze kan niet zelfstandig zitten, lopen, staan, en communiceren. En ze is waarschijnlijk de rest van haar leven afhankelijk van intensieve zorg."

In Rotterdam begon vandaag de rechtszaak tegen de pleegouders van een 10-jarig meisje. Zij kwam in mei in het ziekenhuis terecht na zware mishandeling. Het meisje werd in de nacht van 20 op 21 mei 2024 met een of meer botbreuken en hersenletsel naar het ziekenhuis gebracht.

Kooi

Volgens justitie werd ze door haar pleegouders in een soort kooi gestopt, waarbij het leek of er stroomdraden aan waren bevestigd.

Daarnaast werd ze zo zwaar mishandeld dat ze daar zwaar letsel aan overhield. Ook zou het stel het kind hebben verwaarloosd, onder meer door haar geen medische verzorging te laten krijgen.

De pleegouders Daisy W. en John van den B. zijn vandaag niet aanwezig in de zittingszaal in Rotterdam.

Voorgeschiedenis van het meisje In november 2021 wordt het meisje met spoed uit huis geplaatst, samen met haar toen 1-jarige zusje. Ze werd mishandeld en verwaarloosd door haar verslaafde moeder, die zelf ook weer slachtoffer was van huiselijk geweld door haar (ex-)partner,

wordt het meisje met spoed uit huis geplaatst, samen met haar toen 1-jarige zusje. Ze werd mishandeld en verwaarloosd door haar verslaafde moeder, die zelf ook weer slachtoffer was van huiselijk geweld door haar (ex-)partner, Op 21 maart 2022 worden het meisje en haar zusje opgenomen in het pleeggezin Vlaardingen. Sinds mei 2022 heeft ze geen contact meer met haar biologische moeder. Ze wil dat zelf ook niet.

worden het meisje en haar zusje opgenomen in het pleeggezin Vlaardingen. Sinds mei 2022 heeft ze geen contact meer met haar biologische moeder. Ze wil dat zelf ook niet. Op 7 november 2023 verlaat het zusje van het meisje het pleeggezin en gaat ze met de biologische moeder een ander traject in.

verlaat het zusje van het meisje het pleeggezin en gaat ze met de biologische moeder een ander traject in. Op 22 december 2023 wordt door de rechter het ouderlijk gezag beëindigd van de biologische moeder.

wordt door de rechter het ouderlijk gezag beëindigd van de biologische moeder. In de nacht van 20 op 21 mei 2024 wordt het meisje zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis. Haar pleegouders zeiden dat ze zelf van de trap was gesprongen. Een kleine week later worden de pleegouders aangehouden op verdenking van zware mishandeling.

wordt het meisje zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis. Haar pleegouders zeiden dat ze zelf van de trap was gesprongen. Een kleine week later worden de pleegouders aangehouden op verdenking van zware mishandeling. Op 29 mei 2024 komt naar buiten dat het meisje de afgelopen tijd meerdere keren zou hebben aangegeven dat ze werd mishandeld. Dat zou hebben geleid tot meldingen bij jeugdbeschermingsinstanties.

komt naar buiten dat het meisje de afgelopen tijd meerdere keren zou hebben aangegeven dat ze werd mishandeld. Dat zou hebben geleid tot meldingen bij jeugdbeschermingsinstanties. Op 3 juni 2024 komt naar buiten dat de Raad voor de Kinderbescherming gemeld heeft dat het meisje het aanvankelijk fijn zou hebben gehad bij haar pleegouders.

komt naar buiten dat de Raad voor de Kinderbescherming gemeld heeft dat het meisje het aanvankelijk fijn zou hebben gehad bij haar pleegouders. Op 11 juni 2024 verlaat het meisje het ziekenhuis en wordt ze overgebracht naar een revalidatiecentrum voor mensen in coma.