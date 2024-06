ANP Bij het stadhuis van Vlaardingen werden knuffels neergelegd om het meisje te steunen

NOS Nieuws • vandaag, 23:14 Kinderbescherming noemde pleegouders mishandeld kind 'liefdevol en zorgzaam'

De Raad voor de Kinderbescherming noemde de pleegouders van het mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen in december nog "liefdevol en zorgzaam", ondanks twijfels over hun geschiktheid. Dat blijkt uit een rechtszaak die in december heeft gediend in Rotterdam en die door De Telegraaf werd gevonden.

De rechtszaak ging onder meer over de beëindiging van het ouderlijk gezag van de biologische moeder van het kind. De Kinderbescherming adviseerde dat het meisje bij de pleegouders moest blijven wonen. "De Raad ziet dat het meisje het fijn heeft bij de pleegouders en dat haar gedrag zich bij hen goed heeft ontwikkeld. Ook de schoolse ontwikkeling van haar verloopt zeer positief sinds zij in het pleeggezin woont", staat in de uitspraak.

Overplaatsen naar gezinshuis

De William Schrikker Stichting, die het meisje had ondergebracht bij pleegouders en meer contact had met het pleeggezin, was er aanvankelijk op tegen het meisje bij de pleegouders te laten blijven. Die adviseerde haar over te plaatsen naar een gezinshuis, maar kwam daar bij de rechtszaak van terug. Daarbij werden volgens de stichting wel "een aantal voorwaarden opgesteld waaraan de pleegouders moeten voldoen".

Ook de Kinderbescherming stelde dat de ouders "hun pedagogische vaardigheden nog kunnen versterken". Verder werd er vastgesteld dat de ouders "de aangeboden cursussen om die vaardigheden te vergroten" nog niet hadden gevolgd en werd er geadviseerd dat ze dat wel zouden moeten doen. Of de ouders die cursussen uiteindelijk hebben gevolgd en waarom zij die nodig hadden, is in het vonnis niet te lezen.

Communicatieproblemen

Ook wordt in de uitspraak benoemd dat in een rapport van de Jeugdraad staat "dat de pleegouders enigszins overbelast lijken te zijn (geweest) door specifieke tijdelijke omstandigheden binnen hun gezin en alle afspraken daaromheen. Het is van belang dat de William Schrikker Stichting daar oog voor heeft".

Ondanks de zorgen stelde de William Schrikker Stichting dat de pleegouders "van goede wil zijn om de beschreven zorgen weg te nemen. Het is belangrijk dat iedereen een stap vooruit zet. Vanwege de communicatieproblemen tussen de pleegouders, de William Schrikker Jeugdbescherming en Enver Pleegzorg (een andere instantie die zich bezighield met het contact met de pleegouders, red.) was dat eerder niet gelukt."

Poging tot doodslag

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet onderzoek naar de zorg rond het 10-jarige pleegkind uit Vlaardingen. De Kinderbescherming laat aan de NOS weten "het een hele verdrietige gebeurtenis" te vinden, maar wil niet inhoudelijk op de zaak ingaan "in verband met de privacy van de direct betrokkenen. Wij evalueren de zaak intern, ook vanwege het onderzoek van de Inspectie."

De pleegouders zijn aangehouden op verdenking van poging tot doodslag op hun pleegdochter. Ze werd twee weken geleden met zware verwondingen opgenomen in het ziekenhuis en ligt daar voor zover bekend nog steeds. Het AD en De Telegraaf meldden eerder al dat er meerdere signalen waren dat het uit de hand liep bij het pleeggezin. Volgens het AD vertelde het meisje in december aan een supermarktmedewerker dat ze niet meer kon lopen en thuis werd geslagen.