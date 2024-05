Pleegouders meisje uit Vlaardingen langer vast, ook verdacht van vrijheidsberoving

Behalve van zware mishandeling en poging tot doodslag verdenkt het OM hen nu ook van vrijheidsberoving omdat ze hun pleegdochter tegen haar wil zouden hebben vastgehouden. Verder zouden ze haar "in hulpeloze toestand hebben gebracht of gelaten".

Het meisje werd vorige week in de nacht van maandag op dinsdag met zware verwondingen in zorgwekkende toestand opgenomen in het ziekenhuis. Volgens burgemeester Bert Wijbenga is ze er zeer slecht aan toe en wordt gevreesd voor haar leven.