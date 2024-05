Burgemeester Vlaardingen vreest voor leven meisje pleeggezin

Het meisje van 10 uit een pleeggezin in Vlaardingen dat vorige week zwaargewond werd opgenomen in een ziekenhuis is nog altijd niet bij bewustzijn. Dat zei burgemeester Bert Wijbenga woensdagavond in tv-programma Op1. Hij zei te vrezen "dat het niet goed afloopt".

Wijbenga zei in het actualiteitenprogramma dat het "een zwarte dag voor de hele stad" was toen het meisje zwaargewond werd opgenomen. "Het verdriet is groot, en er is ook veel boosheid." De burgemeester zei dat de komende tijd moet worden uitgezocht wat er is gebeurd, daarna moet volgens hem gekeken worden "wie steken heeft laten vallen".