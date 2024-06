ANP Bij het stadhuis werden vorige week bloemen en knuffels neergelegd als steun

NOS Nieuws • vandaag, 09:21 • Aangepast vandaag, 09:38 Mishandeld meisje Vlaardingen niet meer in direct levensgevaar

Het meisje uit Vlaardingen dat twee weken geleden zwaargewond werd opgenomen in het ziekenhuis verkeert niet langer in "direct levensgevaar". Dat meldt de jeugdbeschermingsorganisatie William Schrikker, die de voogdij over het meisje heeft.

Eerder zei burgemeester Wijbenga van Vlaardingen nog te vrezen "dat het niet goed afloopt" met het meisje. William Schrikker meldt nu dat haar toestand nog steeds zorgelijk is en dat ook in de komende periode intensieve medische zorg noodzakelijk blijft.

Uit privacyoverwegingen doet de stichting geen uitspraken over de precieze situatie van het kind. "We verzoeken iedereen die niet direct betrokken is bij het welzijn van dit meisje om haar en haar directe omgeving met rust te laten, zodat alle aandacht uit kan gaan naar haar herstel", staat in een korte verklaring.

Poging tot doodslag

Vorige week werd bekend dat de pleegouders van het 10-jarige meisje vastzitten op verdenking van poging tot doodslag. Buurtbewoners meldden daarna dat er al langer vermoedens waren van mishandeling en verwaarlozing. Het meisje zelf zou daar ook tevergeefs over aan de bel hebben getrokken.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt inmiddels hoe het zo fout heeft kunnen gaan in het gezin, waar nog twee andere kinderen woonden. In december noemde de Raad voor de Kinderbescherming de 37-jarige pleegouders nog "liefdevol en zorgzaam", ondanks twijfels over hun geschiktheid.

Uit rechtbankstukken blijkt dat de kinderbescherming toen oordeelde dat het meisje het fijn had en zich goed ontwikkelde. William Schrikker had aanvankelijk voorgesteld om het meisje in een gezinshuis te plaatsen, maar stemde in met verlenging van de pleegzorg. Wel was daarbij extra aandacht nodig omdat de ouders "hun pedagogische vaardigheden nog kunnen versterken".