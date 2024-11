ANP Ricardo Pepi en Ismael Saibari

NOS Voetbal • vandaag, 21:57 Combinatie Saibari-Pepi goud waard bij soepele zege koploper PSV in Breda

Met een hoofdrol voor Ricardo Pepi en Ismael Saibari heeft PSV vanavond een ruime overwinning geboekt bij NAC in Breda: 0-3.

De kracht van de bank bij PSV werd daarmee weer eens onderstreept. Beide uitblinkers begonnen dinsdag tegen Girona nog als reserve. Ze kregen van trainer Peter Bosz tegen NAC de voorkeur boven Luuk de Jong en Guus Til.

Koploper PSV boekte in Breda de elfde zege van het seizoen. Alleen vorige week bij Ajax werd er verloren. Voor NAC was het de zevende nederlaag. De ploeg van coach Carl Hoefkens won vijf keer en speelde nog niet gelijk.

Na een zwak optreden tegen Ajax in Amsterdam (3-2) moest Saibari het tegen Girona (4-0) doen met een invalbeurt. Dat deed hij dinsdag op volle kracht, maar zonder succes: een goal werd tot zijn spijt afgekeurd.

Ook in Breda liet Saibari zich gelden. Rick Karsdorp stuurde de Marokkaanse international weg, die ontsnapte net aan buitenspel en bracht Pepi in stelling: 0-1.

Voor de Amerikaanse spits was het zijn vijfde goal in zijn derde duel als basisspeler in de eredivisie dit seizoen. Eerder scoorde hij twee keer tegen Willem II (0-2) en twee keer tegen PEC Zwolle (6-0).

0:56 Pepi zet PSV op voorsprong bij NAC

Ook het tweede PSV-doelpunt was het gevolg van een combinatie tussen Pepi en Saibari, met dit keer laatstgenoemde als eindstation. Na de strakke pass van Ryan Flamingo verlengde Pepi met de hak en scoorde Saibari.

Het was voor Saibari een bevrijdende goal, pas zijn eerste van dit eredivisieseizoen. Zijn laatste doelpunt in de eredivisie dateerde van 11 februari, op bezoek bij FC Volendam (1-5).

NAC was nog wel veelbelovend aan het 'Avondje NAC' begonnen met veel strijd en hoge druk op PSV, maar na de eerste tegengoal leek het verzet eigenlijk al gebroken.

Bakayoko haalt spanning weg

Toch vonden de Bredanaars in de tweede helft nieuwe energie en moest PSV zich nog inspannen om de marge van twee te behouden. De beslissing viel in de 65ste minuut.

Johan Bakayoko was alert, nadat een inzet van Saibari via een NAC-been bij hem terecht was gekomen. Voor Bakayoko was het zijn derde goal in de laatste vier duels. In de veertien duels hiervoor maakte de Belg slechts twee doelpunten.

Daarna was de spanning weg. Een tweede doelpunt voor Pepi zat er in Breda niet in. Luuk de Jong loste hem in de 71ste minuut af, terwijl Ivan Perisic Bakayoko verving en Couhaib Driouech in het veld kwam voor Noa Lang.