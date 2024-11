Pro Shots Malik Tilman viert de 2-0 van PSV tegen Girona.

NOS Voetbal • vandaag, 20:38 Met Tillman als uitblinker wint PSV overtuigend van Girona in Champions League

PSV heeft zich op overtuigende wijze hersteld van de pijnlijke competitienederlaag tegen Ajax. In Eindhoven boekte de landskampioen aan de hand van uitblinker Malik Tillman een klinkende 4-0 zege op het Spaanse Girona.

Voor PSV is het de eerste overwinning in de groepsfase van de Champions League. Eerder verloor het van Juventus (3-1) en speelde het gelijk tegen Sporting Portugal (1-1) en Paris Saint-Germain (1-1).

Vertrouwde plek

Zijn tegenvallende prestatie tegen Ajax (3-2 nederlaag, de eerste van PSV dit eredivisieseizoen) kostte Ismael Saibari zijn plek in de basis. Malik Tillman - die in Amsterdam nadrukkelijk in de fout ging bij de derde goal - werd door trainer Peter Bosz verlost van de voor hem onwennige rol als controleur.

Mauro Junior was zijn verrassende vervanger. Johan Bakayoko nam de plek rechts voorin over van Marko Perisic, die werd aangetrokken nadat PSV de Champions League-selectie had ingeleverd.

Tegenstander Girona, dat begin oktober met 3-2 verloor van Feyenoord, trad aan met Donny van de Beek op het middenveld en Daley Blind als linksback. Arnaut Danjuma en Gabriel Misehouy ontbraken wegens blessures.

Reuters De spelers van PSV en Girona tijdens het eerbetoon aan de slachtoffers van de overstromingen in Valencia.

Zij bleven achter in Girona, dat de laatste dagen te kampen heeft met overvloedige regenval. In de regio van Valencia leidde dat tot overstromingen die aan meer dan 200 mensen het leven kostte. Voor de wedstrijd werd stil gestaan bij dat drama.

Kort daarna schreef aanvoerder Luuk de Jong geschiedenis: met 85 optredens passeerde hij Nick Viergever, Willy van de Kerkhof en Danny Blind als speler met de meeste Europese duels voor een Nederlandse club.

Ook zoon Daley staat hoog op die ranglijst: met 75 wedstrijden nestelde hij zich naast PSV'er Jan Heintze op de zesde plaats.

Waarschuwing

Blind begon met Girona sterk aan de wedstrijd. De kopbal van de vrijgelaten Yangel Herrera na zes minuten was de eerste waarschuwing, de schuiver van Ladislav Krejci de tweede. Toen het door doelman Walter Benitez gekeerde schot weer voor het doel werd gebracht door Van de Beek mocht PSV van geluk spreken dat de inzet van spits Bojan Miovski op de paal belandde.

Daarna nam PSV het initiatief over en kreeg de thuisploeg kansen via Tillman, wiens harde schuiver met moeite werd gekeerd door doelman Paulo Gazzaniga. Een minuut later moest de Argentijnse doelman gestrekt naar de hoek om Guus Til van de 1-0 af te houden.

Reuters Ryan Flamingo heeft PSV op 1-0 geschoten in het Champions League-duel met Girona.

Die 1-0 kwam er toch: Tillman slingerde de bal uit een inworp tot bij de eerste paal en daar stond Ryan Flamingo om met de binnenkant van de voet zijn eerste Europese treffer aan te tekenen.

Tillman zorgde even later voor een ander opvallend moment, toen hij een perspectiefrijke vrije trap in het gelaat van de vluchtende medespeler Olivier Boscagli mikte.

Na ruim een half uur stond niemand de Duitse Amerikaan in de weg, toen Tillman vanaf links de Spaanse zestien binnen dribbelde en PSV met een schot in de korte hoek op 2-0 zette.

Pro Shots Daley Blind baalt na de 2-0 van PSV in de Champions League.

Girona bleek amper bij machte gevaarlijk te worden, al hielden de Eindhovense fans nog even de adem in toen scheidsrechter Michael Oliver de VAR inriep bij een mogelijke overtreding van Dams op Miovski. Het oordeel was eenduidig: geen strafschop.

Paal en rood

Vlak na rust had Luuk de Jong op aangeven van opnieuw Tillman de 3-0 op zijn schoen, maar hij mikte volledig vrij op de paal. Even later liet de tot dan toe rustige Noa Lang zich zien met een fraaie dribbel, maar werd gestuit door Arnau Martinez.

Die actie leverde de rechtsback zijn tweede gele kaart op, waardoor Girona met tien man verder moest. Ook Lang bleef niet schadevrij, want even later moest hij zich met een pijnlijk bovenbeen laten vervangen door Couhaib Driouech.

Met een van zijn eerste acties bood hij De Jong een reuzenkans, maar die wist het net niet te vinden. Ook Til slaagde er niet in om de bal van dichtbij binnen te schieten.

Pro Shots Johan Bakayoko en Ismael Saibari vieren de 3-0 van PSV tegen Girona.

Invaller Saibari liet zien hoe het wel moest: de middenvelder sloop tussen twee verdedigers door en poeierde de bal in de kruising. De VAR stak echter een stokje voor de revanche van Saibari, omdat hij per ongeluk op de voet van zijn tegenstander stond.

De onvermijdelijke 3-0 kwam er toch toen Bakayoko na een korte corner naar binnen dribbelde en vanaf de zestien en doelman Gazzaniga vanaf de rand van de zestien kansloos liet met een schot in de korte hoek.

Na een schot van opnieuw Saibari liep Krejci ook nog de 4-0 in het eigen doel. Daarna werd het nog even onvriendelijk in Eindhoven, waar Girona niet eens ontevreden mocht zijn dat de score niet nog verder opliep.

Sprong op de ranglijst

Door de zege mengt PSV zich met vijf punten uit vier duels tussen de beste 24 ploegen op de ranglijst van 36 clubs.

Met nog vier duels voor de boeg tegen Sjachtar Donetsk (27 november), Stade Brestois (10 december), Rode Ster Belgrado (21 januari) en Liverpool (29 januari) heeft PSV alle zicht op plaatsing voor de knock-outfase.