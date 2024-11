AFP Arne Slot tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel tegen Leverkusen

NOS Voetbal • vandaag, 22:25 Slot prijst Liverpool-legende Alonso aan vooravond 'grote wedstrijd' tegen Leverkusen

Hij was de gedoodverfde opvolger van Jürgen Klopp als trainer van Liverpool is nu voor even terug op Anfield. Xabi Alonso speelt dinsdag met zijn ploeg Bayer Leverkusen in de Champions League tegen Liverpool. Een van de clubs waarmee de Spanjaard grote successen vierde.

De 42-jarige succestrainer, die met Leverkusen vorig seizoen de landstitel, de Duitse beker en de Supercup won en de finale van de Europa League verloor, werd begeerd door Liverpool. Maar Alonso bedankte en zo werd Arne Slot de trainer van The Reds.

En niet zonder succes: Slot is met zijn ploeg koploper in de Premier League en won tot nu toe alle wedstrijden in de Champions League. Liverpool is dan ook favoriet tegen Bayer Leverkusen.

AFP Xabi Alonso is voor even terug op Anfield

Toch ziet Slot, die de voormalige wereldkampioen en Champions League-winnaar Alonso uitvoerig prees tijdens zijn persconferentie, Leverkusen als geduchte tegenstander. "Ik denk dat ze dit seizoen net zo goed zijn als vorig seizoen, maar een beetje ongelukkiger als het op resultaten aankomt", zei de Nederlander.

Alonso gaf op zijn beurt complimenten aan Slot: "Liverpool is een van de beste teams in Europa, met een goede coach. Dus het wordt een uitdaging om tegen ze te spelen. Zeker op Anfield."

Goede herinneringen

Over zijn eigen ontvangst wilde de Spaanse coach het liever niet hebben, al gaf hij aan het fijn te vinden om terug te zijn. "Het gaat niet om mij, ik zie het morgen wel", zei de man die in de Champions League-finale van 2005 tegen AC Milan (3-3) een van de doelpunten van Liverpool maakte.

AFP Milan Baros pakt Xabi Alonso vast nadat de Spanjaard de 3-3 heeft gemaakt in de Champions Leagu-finale van 2005 in Istanbul

Nog altijd een moment waar Alonso vaak aan wordt herinnerd door Engelse fans. Die finale was niet alleen memorabel omdat Liverpool, na strafschoppen, voor het eerst in 21 jaar het belangrijkste Europese toernooi won, maar vooral omdat het bij rust 3-0 stond voor AC Milan. Alonso maakte de 3-3 in die wedstrijd, wat hem een clublegende maakt.

Grote wedstrijd

Leverkusen, dat Feyenoord met 0-4 versloeg en ook won van AC Milan, heeft zeven punten na drie wedstrijden en dus nog alle kans om de volgende fase te halen.

"Het is een grote Europese wedstrijd", zei Slot, die probeerde uit te leggen waarom Alonso zo'n goede trainer is. "Het is moeilijk te zeggen wat Xabi een speciale manager maakt als je niet dagelijks met hem werkt, maar dat is hij wel, dat is duidelijk."

Wellicht is het zijn loopbaan als speler, denkt Slot. "Hij heeft in het verleden met ongelooflijke managers gewerkt en op het hoogste niveau gespeeld. Hij weet en begrijpt dus ook wat spelers op bepaalde momenten voelen."

