AFP Mohamed Salah viert zijn winnende treffer met de fans op Anfield.

NOS Voetbal • vandaag, 15:27 • Aangepast vandaag, 18:05 Liverpool koploper na moeizame zege en misstappen Man City én Arsenal

Arne Slot mag zich ten minste een week trainer van de trotse koploper in de Premier League noemen. In het Nederlandse onderonsje met Brighton & Hove Albion, waarbij liefst zeven (of acht) Nederlanders binnen de lijnen kwamen, boekte Liverpool een moeizame 2-1 zege.

Koploper Manchester City leed een onverwachte 2-1 nederlaag bij Bournemouth en moest de eerste plaats afstaan. Ook concurrent Arsenal liep tegen een pijnlijke nederlaag aan: de Londense club verloor met 1-0 bij Newcastle United.

NOS De stand in de Premier League.

Voor de tweede keer in vier dagen stonden de twee Nederlands getinte Premier League-clubs tegenover elkaar.

Afgelopen woensdag was er een glansrol voor Cody Gakpo in de 3-2 zege van Liverpool in Brighton in de League Cup. De Oranje-international tekende voor twee treffers, waarvan de eerste van buitengewone schoonheid.

Niet gek dat coach Slot Gakpo op Anfield zijn derde basisplaats deze competitie gunde. Sterker, op Anfield stonden meer Nederlanders op het veld dan Engelsen. Behalve Gakpo stuurde Slot ook Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch het veld in.

De pas 31-jarige Brighton-coach Fabian Hürzeler begon met doelman Bart Verbruggen, Joël Veltman en Jan Paul van Hecke. Mats Wieffer hield hij nog achter de hand.

Kadioglu opent de score

Het was een andere Nederlander die in de beginfase de hoofdrol voor zich opeiste. De in Arnhem opgegroeide Ferdi Kadioglu, inmiddels international van Turkije, tekende na een klein kwartier met een diagonaal schot voor de openingstreffer.

Pro Shots Ferdi Kadioglu maakte tegen Liverpool zijn eerste treffer in diens van Brighton & Hove Albion.

Voor Kadioglu was het zijn eerste treffer sinds hij deze zomer voor liefst 30 miljoen euro overkwam van Fenerbahçe. En dat hadden er voor rust ook twee kunnen zijn, als Kadioglu een volley binnen de palen had gemikt.

De beste kansen waren sowieso voor de bezoekers, want ook Georginio Rutter kreeg een levensgrote kans maar stuitte op doelman Caoimhín Kelleher. En die Ierse doelman mocht later van geluk spreken dat een gekrulde vrije trap van Danny Wellbeck in het zijnet terechtkwam.

Ander vaatje

Na rust tapte Liverpool uit een ander vaatje en kreeg doelman Verbruggen de kans om uit te blinken: eerst hield hij Van Dijk van de gelijkmaker en daarna was hij Mohamed Salah de baas in een een-tegen-een-duel.

Net toen de wanhoop de overhand leek te krijgen, kwam Liverpool toch op gelijke hoogte. De 1-1 kwam op naam van Gakpo, die een voorzet via de blonde lokken van Van Hecke pardoes in het doel zag belanden.

AFP Arne Slot is na de tiende speelronde met Liverpool de trotse koploper in de Premier League.

De gelijkmaker werkte bevrijdend voor Liverpool, want nog geen twee minuten later knalde Salah de bal na een snelle uitbraak onhoudbaar in de verre kruising: 2-1.

Pijnlijke nederlaag City

Liverpool werd zo de grote winnaar van deze speelronde, want koploper Manchester City ging verrassend onderuit bij Bournemouth. Met Justin Kluivert in de basis en Dean Huijsen op de bank kwam Bournemouth brutaal op voorsprong via Antoine Semenyo.

Kevin De Bruyne, na anderhalve maand blessureleed terug bij de selectie van coach Pep Guardiola, zag het met lede ogen aan vanaf de bank.

Pro Shots Antoine Semenyo viert de 1-0 van Bournemouth tegen koploper Manchester City.

Ook Guardiola sloeg de handen voor de ogen toen Evanilson Bournemouth na rust op 2-0 zette. Bij beide treffers kwam de assist trouwens van de voet van oud-AZ'er Milos Kerkez.

De Bruyne bleef ook na rust op de bank, maar kort na de invalbeurt van landgenoot Jeremy Doku kopte verdediger Josko Gvardiol wel de aansluitingstreffer binnen: 2-1. Verder liet Bournemouth, met Huijsen in de slotfase als extra slot op de deur, het echter niet komen.

Por Shots Manchester City-coach Pep Guardiola slaat de handen voor de ogen in het duel met Bournemouth.

Arsenal, dat aantrad met Jurriën Timber, leed op bezoek bij Newcastle United z'n tweede competitienederlaag.

Newcastle, dat eerder dit seizoen in eigen huis te sterk was voor Tottenham Hotspur (2-1) en landskampioen Machester City op 1-1 hield, was nog niet gevaarlijk geweest toen het na een klein kwartier op voorsprong kwam.

Een loepzuivere voorzet van Anthony Gordon belandde op het hoofd van Alexander Isak, die hard raak kopte: 1-0.

Pro Shots Alexander Isak viert zijn treffer

Arsenal, dat het al sinds half september moet stellen zonder aanvoerder en vormgever Martin Ødegaard, kwam aanvankelijk niet verder dan een schot in een scrimmage van Mikel Merino, dat door de rug van Lewis Hall gekeerd werd.

Rollertje

Meteen na rust dwong Joe Willock Arsenal-doelman David Raya tot een snoekduik om erger voor de Londenaren te voorkomen. Bij een volgende kans joeg de middenvelder de bal hoog over.

Arsenal kreeg geen op de fel spelende thuisploeg, die aangemoedigd door de eigen fans bij vrijwel elk duel als winnaar uit de bus kwam. Declan Rice zag niettemin na een korte slalom een rollertje net naast het Newcastle-doel verdwijnen.

Pro Shots Arsenal-aanvaller Bukayo Saka baalt na een gemiste kans

Arsenal probeerde er met een paar wissels nog wel een slotoffensief uit te persen, maar dat kwam niet echt van de grond. Pas in de extra tijd was Rice dicht bij de gelijkmaker, maar hij kopte in kansrijke positie naast.