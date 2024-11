Ten Hag neemt met open brief afscheid van United: 'Helaas is droom voorbij'

Erik ten Hag heeft voor het eerst sinds zijn ontslag bij Manchester United van zich laten horen. De 54-jarige coach neemt via een open brief op het X-account van zijn management afscheid van de fans.

"Beste fans, laat me beginnen met jullie te bedanken", begint Ten Hag. "Bedankt dat jullie er altijd voor de club zijn. Of het nu bij een wedstrijd ver weg was of een zware wedstrijd op Old Trafford, jullie steun was onvoorwaardelijk."