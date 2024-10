Pro Shots Erik ten Hag

NOS Voetbal • vandaag, 13:35 De 28 maanden van Ten Hag bij United: het tijdperk dat maar geen succes wilde worden

Het tijdperk-Ten Hag bij Manchester United is voorbij. De Nederlandse trainer is na een reeks zwakke resultaten ontslagen door de clubleiding. Een nederlaag op bezoek bij West Ham United betekende na iets meer dan twee jaar het einde.

Manchester United werd vorig seizoen achtste in de Premier League, maar wist wel de FA Cup te winnen. Na een slechte seizoenstart staan 'The Reds' nu veertiende in de competitie.

Het verhaal van een tijdperk dat maar geen succes wilde worden.

28 roerige maanden

Zo komt er een einde aan het dienstverband van Erik ten Hag bij United, dat in totaal 28 maanden heeft geduurd. Sinds zijn aanstelling in mei 2022 was het nooit rustig bij de club, die sinds het vertrek van de legendarische Sir Alex Ferguson in 2013 geen kampioen meer werd. Tot verdriet van eenieder die de gevallen grootmacht een warm hart toedraagt.

Bij zijn eerste persconferentie deed Ten Hag direct een poging de beruchte Engelse media voor zich te winnen. Hij schudde alle aanwezige journalisten de hand, om hen vervolgens met zelfverzekerde teksten te woord te staan.

Een quote die Ten Hag zijn hele periode bij United zou blijven achtervolgen: "Eras come to an end." Tijdperken komen aan hun einde, waarmee hij doelde op de jarenlange heerschappij van Manchester City en Liverpool in de Premier League.

1:33 Ten Hag stelt zich voor aan Engelse pers: "Wil aan toekomst van United bouwen"

In zijn missie om een succesvol nieuw tijdperk te starten, kreeg Ten Hag te maken met een dossier van jewelste. De 37-jarige Cristiano Ronaldo, wars van elke vorm van kritiek en in de overtuiging dat hij nog altijd de beste speler ter wereld was, werd United steeds meer een blok aan het been.

Ronaldo maakte weliswaar zijn goals, maar liet zijn ploeg niet beter spelen. Dat was althans de conclusie die Engelse media én al snel ook Ten Hag trokken. Aan de Nederlander de taak om als kersvers manager een oplossing te vinden voor de situatie.

De bom barst

Dat lukte niet. Waar Ten Hag de Portugees aanvankelijk een basisplaats gunde, kwam de vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar steeds vaker op de bank terecht. Ronaldo zou de kerst niet halen.

ANP Ten Hag en Ronaldo kenden geen gelukkige samenwerking

In oktober 2022, amper twee maanden na de seizoenstart, barstte de bom. Ronaldo weigerde in te vallen tegen Tottenham Hotspur en vertrok voor het einde van de wedstrijd richting de kleedkamer. Diezelfde week vertelde hij op de Engelse televisie zich "verraden" te voelen door United en geen respect te hebben voor Ten Hag.

De situatie was onhoudbaar en eindigde met de ontbinding van Ronaldo's contract in november. De gekrenkte vedette vertrok naar Saudi-Arabië, Ten Hag kon verder met zijn proces bij Manchester United.

Grootspraak

De maanden na Ronaldo's vertrek zouden de beste van Ten Hag worden bij Manchester United. In januari 2023 werd hij de manager die het snelst twintig zeges met United boekte in de clubgeschiedenis, twee weken later versloeg hij het Manchester City van Pep Guardiola met 2-1.

De maand erop, in februari 2023, volgden nieuwe successen. Ten Hag schakelde FC Barcelona uit in de Europa League en won de League Cup, de eerste prijs voor Manchester United in zes jaar.

"The Erik ten Hag era has begun", stuurde Manchester United na dat succes de wereld in, een duidelijke verwijzing naar de uitspraak van Ten Hag zelf bij zijn eerste persconferentie.

Die grootspraak bleek het begin van het einde. Hoewel United het seizoen 2022/23 zou afsluiten op een keurige derde plaats, rammelde het aan alle kanten. Het meest duidelijk werd dat tijdens de 7-0 oorwassing tegen Liverpool in maart 2023, de grootste nederlaag uit de clubgeschiedenis.

In de daaropvolgende transferzomer bewees Ten Hag zichzelf geen goede dienst door opnieuw een boel oude bekenden te halen. In zijn eerste zomer maakte hij al de fout Antony voor bijna honderd miljoen euro over te nemen van Ajax. De Braziliaan kon nooit overtuigen in Engeland en werd al snel het mikpunt van spot.

In totaal mocht Ten Hag voor zo'n 650 miljoen euro aan spelers halen. Tyrell Malacia, Lisandro Martínez, Christian Eriksen, Wout Weghorst, André Onana, Sofyan Amrabat, Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt: de lijst met 'eredivisie-aankopen' van Ten Hag is lang, het aantal succesverhalen is klein. Het werd hem flink nagedragen in Engeland.

NOS De duurste aankopen van Erik ten Hag bij Manchester United

Het seizoen 2023/24 ging om de verkeerde redenen de geschiedenisboeken in. Manchester United stelde zwaar teleur in de Champions League en eindigde uiteindelijk met een negatief doelsaldo als achtste in de competitie, de laagste eindklassering voor de club sinds de invoering van de Premier League in 1992.

Alleen de onverwachte winst van de FA Cup (2-1 winst op Manchester City in de finale) was een plus in een seizoen vol dikke minnen. Het zorgde ervoor dat United toch nog Europees voetbal mocht spelen en, vermoedelijk, dat Ten Hag een contractverlenging kreeg van de nieuwe clubleiding.

De nieuwe bazen, onder leiding van miljardair Sir Jim Ratcliffe, spraken hun vertrouwen deze zomer uit in Ten Hag. Hun geduld werd echter flink op de proef gesteld met een slechte seizoenstart, en raakte deze week op nu de club na negen wedstrijden op de veertiende plek staat in de Premier League. Met een ontslag voor Ten Hag als gevolg: zijn tijdperk is tot een einde gekomen.