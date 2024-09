AFP

Britse media eensgezind: Ten Hag krijgt nog één week om zijn baan te redden

Erik ten Hag staat voor een cruciale week. De Nederlandse trainer, die al langer onder vuur ligt bij Manchester United, zou volgens diverse Engelse media nog twee wedstrijden de tijd hebben om zijn ploeg weer aan de praat te krijgen.

In de komende week speelt United uit tegen FC Porto in de Europa League (donderdag) en uit tegen Aston Villa in de competitie (zondag).

Na de pijnlijke thuisnederlaag tegen Tottenham Hotspur (0-3) van zondag staat United twaalfde in de Premier League, een evenaring van de slechtste seizoenstart ooit voor de club. Bovendien werd er vorige week donderdag in de Europa League teleurstellend gelijkgespeeld tegen FC Twente (1-1).

Wanprestatie

"Terwijl de druk op Ten Hag duidelijk toeneemt, heeft BBC Sport maandag gehoord dat het bestuur voorzichtig wil handelen in dergelijke situaties en niet meteen een beslissing neemt na een slecht resultaat", meldt de Britse omroep.

"Er is consensus dat de wanprestatie tegen Tottenham onacceptabel was", schrijft Sky Sports. "Toch blijft het bestuur steun geven aan de Nederlander en zijn staf en spelers om de dingen om te draaien."

Kwaliteitskrant The Telegraph schrijft dat vier bestuursleden van United lang na afloop van de nederlaag tegen Tottenham "diepgaande gesprekken" voerden. "De verwachting is dat Ten Hag ook tegen Porto en Aston Villa op de bank zit." Tabloid The Sun trekt dezelfde conclusie en noemt met name de competitiewedstrijd tegen Aston Villa een "must-win."

De wankele positie van Ten Hag was zondagavond onderwerp van gesprek bij Studio Voetbal:

De zwakke seizoenstart volgt op een historisch slecht seizoen waarin Ten Hag met United als achtste eindigde, de laagste eindklassering voor de Engelse recordkampioen sinds de start van de Premier League in 1992. Dat United ten koste van stadgenoot City de FA Cup won, redde vermoedelijk de baan van Ten Hag.

De Nederlander is begonnen aan zijn derde seizoen bij de gevallen Engelse topclub. Sinds zijn komst kocht United voor zo'n 650 miljoen euro aan nieuwe spelers.

Nieuwe clubleiding

Sir Jim Ratcliffe, CEO van chemiebedrijf INEOS, is sinds dit jaar mede-eigenaar van United met ongeveer een kwart van de aandelen. Hij sprak afgelopen zomer het vertrouwen uit in Ten Hag na een onderhoud op Ibiza. Zijn contract werd tot 2026 verlengd.

Het geduld van Ratcliffe en zijn partners lijkt inmiddels op te raken. In het geval van een ontslag is zijn assistent Ruud van Nistelrooij bij de wedkantoren de favoriet om het stokje als hoofdtrainer over te nemen. De voormalig PSV-trainer was als speler vijf jaar actief voor de Mancunians, waarvoor hij 150 keer scoorde.

Ook Gareth Southgate, tot deze zomer bondscoach van de Engelse nationale ploeg, en Thomas Tuchel worden genoemd als mogelijke opvolgers.