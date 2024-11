ANP

NOS Voetbal • vandaag, 13:07 Sporting-trainer Amorim volgt Ten Hag op bij Manchester United

Rúben Amorim is de nieuwe trainer van Manchester United. De 39-jarige Portugees volgt de maandag ontslagen Erik ten Hag op. Hij begint op 11 november aan zijn nieuwe baan en tekent tot de zomer van 2027.

Amorim stond sinds 2020 aan het roer bij Sporting CP. De Portugese club meldt dat het 11 miljoen euro ontvangt als afkoopsom voor de trainer.

Ten Hag werd maandag op straat gezet bij Manchester United vanwege de slechte resultaten. De Engelse topclub staat na negen wedstrijden op de veertiende plaats in de Premier League.

Tijdelijk Van Nistelrooij

Na het ontslag van Ten Hag benoemde United assistent Ruud van Nistelrooij eerst tot interim-manager voor de League Cup-wedstrijd tegen Leicester City (5-2 zege).

Hij zal de komende drie wedstrijden bij United als hoofdtrainer op de bank zitten. Zondag staat een thuiswedstrijd tegen Chelsea op het programma. Donderdag komt het Griekse PAOK naar Old Trafford in het kader van de Europa League en op zondag 10 november speelt United opnieuw thuis, tegen Leicester City in de Premier League.

Het is nog onduidelijk of Van Nistelrooij onder Amorim als assistent mag aanblijven. Datzelfde geldt voor de Nederlandse assistent René Hake en keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar.

ANP Ruud van Nistelrooij na zijn eerste wedstrijd als tijdelijk hoofdtrainer van United

Amorim, oud-speler van Benfica en oud-trainer van Braga, staat in Portugal bekend als coach die graag met jonge talenten aan hun ontwikkeling werkt. Sinds zijn aanstelling in 2020 bij Sporting wist hij twee keer kampioen te worden met de club uit Lissabon.

Het kampioenschap in 2020/2021 was de eerste landstitel sinds 2002. Ook won de trainer met Sporting twee keer het tweede bekertoernooi van het land.

Indrukwekkend seizoen

Dit seizoen was Sporting onder Amorim nog ongeslagen. In de competitie werden alle negen wedstrijden overtuigend gewonnen. Het doelsaldo is indrukwekkend: 30 voor en 2 tegen.

In de Champions League doen de Portugezen het ook goed. Van LOSC Lille en Sturm Graz werd gewonnen, uit bij PSV werd met 1-1 gelijkgespeeld.

Met zijn 39 jaar Amorim is de jongste trainer van United in 33 jaar. "Rúben is een van de meest veelbelovende en hoogst aangeschreven jonge trainers in Europa", schrijft de Engelse club in een verklaring.