NOS Voetbal • vandaag, 09:59 Wie is Rúben Amorim, beoogd opvolger van Ten Hag bij United?

Zo gaat het in de voetbalwereld: Erik ten Hags kantoor is nauwelijks leeg of zijn opvolger staat al klaar. Rúben Amorim, de trainer van het Portugese Sporting CP, is de topkandidaat voor de vacature bij Manchester United.

Sporting heeft de interesse van de Engelse club in de 39-jarige Amorim bevestigd. Enige obstakel, zo lijkt het: de Portugees heeft nog een contract in Portugal tot de zomer van 2026. United moet een afkoopsom betalen aan Sporting van naar verluidt tien miljoen euro. De Portugese club meldt dat United bereid is het bedrag te betalen.

Amorim zelf zou ook graag naar Manchester vertrekken. Wie is deze jonge, relatief onervaren coach?

Hoe ervaren en succesvol is Amorim?

Je kunt niet zeggen dat Manchester United met Amorim een trainer binnenhaalt die het al allemaal heeft gemaakt. De 39-jarige coach trainde nooit buiten Portugal een club en is pas sinds 2019 hoofdtrainer in de Portugese competitie. Maar wat hij in die vier seizoenen heeft gedaan, kan niet iedereen hem navertellen.

Na een jaar in de dug-out bij SC Braga stapt hij over naar Sporting Clube de Portugal, waar hij in zijn eerste seizoen direct de landstitel pakt. Knap, want de club is dan al achttien jaar geen kampioen geworden, topspeler Bruno Fernandes is net vertrokken naar Manchester United en ultra's hadden net het trainingscomplex bestormd.

Onder Amorim trekt Sporting zichzelf uit de drab.

ANP Rúben Amorim met de Portugese beker

Na een tweede plek en vierde plek, grijpt Amorim vorig jaar met Sporting voor de tweede keer in zijn loopbaan de Portugese landstitel, met 96 doelpunten voor én een gat van tien punten op nummer twee Benfica. Ook pakt hij de Portugese beker.

Niet alles gaat vlekkeloos. In de groepsfase van de Champions League in zijn tweede seizoen, wordt Amorim door Ajax in eigen huis met 1-5 opgerold, dankzij onder meer vier goals van Sébastien Haller. Het is de grootste thuisnederlaag die de trainer lijdt in Lissabon. Maar na talloze jaren zonder prijs leert Sporting onder Amorim weer wat winnen is.

Wat heeft Amorim met Mourinho?

Het lot van iedere veelbelovende Portugese trainer is dat vroeg of laat een vergelijking met 'The Special One' gemaakt zal worden.

Ook Amorim zal de vergelijkingen met Mourinho moeten doorstaan. Niet alleen omdat hij een postdoctorale opleiding aan de universiteit van Lissabon volgde waar Mourinho lesgeeft, maar ook omdat hij Mourinho in zijn spelopvatting soms als referentiepunt neemt. Pas je aan de tegenstander aan als dat nodig is.

ANP 2022: Rúben Amorim en José Mourinho bij een oefenduel

Amorim heeft het vermogen zijn teams met enorme intensiteit te laten spelen. Bovendien zweert hij bij het smeden van een hecht team.

Geroemd is Amorim vanwege zijn heldere communicatie, zowel tegen spelers als tegen de pers. Voetballers moeten zich op hun gemak en begrepen voelen.

"Het creëren van een sterke band met spelers is cruciaal", vertelde Amorim in Portugese media. "Het komt erop neer dat je met mensen moet kunnen omgaan. Een voetbaltrainer is niet zoals een ingenieur. Het is niet een paar knoppen indrukken en succes hebben. Nee, je moet een sterke connectie hebben met de groep waarmee je werkt."

Wat is zijn speelstijl?

Van een hardwerkende, betrouwbare verdedigende middenvelder verwacht je als trainer een iets behoudender speelwijze dan Amorim hanteert.

De oud-speler van Belenenses en Benfica speelt altijd met drie man achterin, in 3-4-3 of 5-3-2. Aanvallen wil hij, en opbouwen van achteruit, hoog staan vooral met zijn laatste linie.

ANP Rúben Amorim

Zowel bij Casa Pia, op het derde Portugese niveau, als Braga B en het eerste elftal van Braga zullen ze die aanvallende, energieke speelstijl herkennen.

Amorim wil het publiek vermaken, zo veel is duidelijk. Net zoals Erik ten Hag dat deed bij Ajax en ook had willen doen bij Manchester United.