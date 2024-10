Van Nistelrooij aan het roer bij United, maar naam opvolger Ten Hag zingt al rond

Slot: 'Denk dat we Ten Hag terugzien bij grote club'

Liverpool-coach Arne Slot heeft het tijdens een persconferentie opgenomen voor de ontslagen Ten Hag. "Mijn gedachten zijn bij hem. Als trainers weten we wat het is om een baan als deze te hebben, dus we weten dat het kan gebeuren. Hij is een Nederlandse manager, wat het nog moeilijker voor me maakt."

De trainer van Liverpool ziet zijn collega wel terugkeren in de top. "Ik ken hem een beetje en ik weet hoeveel werk hij erin steekt. Voor hem is het natuurlijk jammer. Maar we weten ook hoe goed hij het deed bij Ajax en dat hij de League Cup en de FA Cup heeft gewonnen. Ik denk dat we hem weer bij een grote club zullen zien."