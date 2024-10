Reuters Erik ten Hag (r) en zijn nu interim-opvolger Ruud van Nistelrooij langs de lijn in betere tijden

NOS Voetbal • vandaag, 21:36 Britse voetbalkenners eensgezind over vertrek Ten Hag: 'We zaten erop te wachten'

Verrast zijn ze niet, de Britse voetbalkenners die wordt gevraagd naar het ontslag van Erik ten Hag als trainer van Manchester United. "We zaten er op te wachten", zegt Alan Shearer, voormalig topspits en tegenwoordig analist van de BBC.

Ook Manchester United-iconen Gary Neville en Rio Ferdinand vielen niet van verbazing van hun stoel. Al had Ferdinand begin dit seizoen nog wel een klein beetje hoop dat het beter zou gaan. "Ik dacht in de eerste wedstijden van dit seizoen wat verbetering te zien, maar toen verloren we van Liverpool en die klap zijn we niet meer te boven gekomen."

Ook Neville had verwacht dat het beter zou gaan. "Je hebt het gevoel dat de spelers beter kunnen dan ze laten zien. Het gebrek aan een eigen stijl en identiteit is het grootste probleem geweest. Het is een worsteling om ze te zien spelen en dat is de afgelopen anderhalf jaar niet veranderd."

Waarom niet in de zomer?

Shearer vindt dat de clubleiding in de zomer een beslissing had moeten nemen. "Als ze op één lijn zitten, waarom voeren ze in de zomer dan ook gesprekken met andere trainers? Sindsdien is hij een dead man walking."

Ook Henning Berg, oud-speler van de club, vindt het moment niet goed gekozen. "Het is nooit goed om tijdens het seizoen van manager te wisselen. Als ze dat in de zomer hadden gedaan, zou de nieuwe manager tijd hebben gehad om zijn stijl te implementeren, zoals Liverpool heeft gedaan."

Reuters Ruud van Nistelrooij, hier nog als assistent van Man United

Jamie Carragher, voormalig speler van Liverpool en voetbalanalist, vindt dat de Nederlander beter in de zomer weggestuurd had kunnen worden. "Hij kreeg de kans om te herstellen wat er vorig seizoen allemaal misging. Dat is een fout geweest." Een dure fout, want volgens de voormalig international heeft dat geleid tot "een puinhoop die de club ook nog eens zo'n 150 tot 200 miljoen euro heeft gekost".

Gematigd optimisme

Dat Ruud van Nistelrooij nu de taken van zijn landgenoot overneemt, zorgt voor gematigd optimisme. Rio Ferdinand benadrukt hoe zwaar de klus wordt voor zijn oud-teamgenoot: "De hele dynamiek van deze ploeg moet veranderen en dat is nu aan Ruud."

Louis Saha, voormalig spits van de Mancunians hoopt dat Van Nistelrooij het op de rit krijgt. "Dan kan hij misschien wel de trainer blijven."

Sla de carrousel over NOS

NOS

NOS

NOS

NOS