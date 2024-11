NOS Voetbal • vandaag, 19:38 Nieuwe United-coach Amorim werd in Portugal snel idool: 'Vanwege werkethiek en stijl'

Manchester United heeft Rúben Amorim aangesteld als opvolger van de weggestuurde Erik ten Hag. Kan de 39-jarige Portugees, overgekomen van Sporting, de gevallen topclub weer in ere herstellen?

Daniel da Cruz Carvalho, beter bekend onder zijn voetbalnaam Dani, heeft vertrouwen in zijn landgenoot. De voormalig Ajacied is tegenwoordig voetbalanalist bij de Portugese televisie en was de laatste dagen druk met het duiden van de overstap van Amorim.

"Geloof me: we zullen bepaalde spelers in een andere rol of positie terugzien", zegt hij in gesprek met de NOS.

Amorim verruilt zijn comfortabele positie bij Sporting, waar hij tweemaal de landstitel pakte en dit seizoen feilloos aan de competitie was begonnen, voor een club met torenhoge verwachtingen die zelfs gevierde coaches als José Mourinho en Louis van Gaal niet hebben kunnen waarmaken.

Idool

Neemt de Portugees geen onverantwoord risico door op zo'n jonge leeftijd te kiezen voor een club die de laatste jaren - ook voor Ten Hag - vooral een trainerskerkhof is gebleken? Dani denkt van niet.

Toen Amorim in 2020 naar Sporting kwam, bevond de Portugese club zich namelijk in een vergelijkbare situatie, legt hij uit. Sporting wachtte al jaren op sportief succes en met Amorim was de club toe aan de vijfde hoofdcoach in twee jaar tijd.

"In het begin waren de supporters van Sporting sceptisch, maar vanwege zijn werkethiek, stijl en manier van communiceren veranderde hij al gauw in een idool."

AFP 1999: Dani (Daniel da Cruz Carvalho) in het shirt van Ajax

Volgens United-icoon Rio Ferdinand, ook tv-analist, heeft Amorim al bewezen met de huidige situatie van United om te gaan. "Bij Sporting kwam hij binnen en zorgde hij onmiddellijk voor een ommekeer. Hij veranderde hun verwachtingen."

Ferdinand roemt het daadkrachtige karakter van Amorim. "Hij is heel direct. Dat is wat United nodig heeft: iemand met karakter en charisma. Dat zal een grote verandering zijn vergeleken met Ten Hag."

Dani: "Amorim weet goed hoe hij zich moet aanpassen, hoe moeilijk de situatie ook is. Risico is er altijd, maar dat is onderdeel van het voetbal. Hij zal er klaar voor zijn."

Het eerste wat Amorim bij United gaat doen, verwacht Dani, is het sleutelen aan de speelwijze. Het voetbal onder Ten Hag werd vaak beschreven als onvoorspelbaar, lusteloos of visieloos. "Geloof me: we zullen bepaalde spelers in een andere rol of positie terugzien."

Positie Van Nistelrooij

Het is nog de vraag wat de komst van Amorim betekent voor Ruud van Nistelrooij. Het 48-jarige clubicoon werd deze zomer door Ten Hag gehaald als assistent en stond na diens ontslag als interim-coach voor de groep. Dat blijft hij tot de komst van Amorim, op 11 november.

Van Nistelrooij heeft aangegeven dat hij graag onder Amorim aanblijft als assistent. "Amorim heeft zijn eigen technische staf, die uit een handvol jonge mensen bestaat, en heeft het volle vertrouwen in ze", zegt Dani. "Hij werkt al sinds het begin van zijn carrière met ze samen."

Toch ziet Dani kansen voor de Nederlander. "Amorim weet wat Van Nistelrooij als voormalig speler heeft betekend voor de club. Zoals ik hem ken, zal hij in ieder geval het gesprek aangaan met Van Nistelrooij, om samen te kijken naar de mogelijkheden."

Reuters Ruud van Nistelrooij langs de lijn tijdens het bekerduel met Leicester City

In United treft Amorim een aangeslagen ploeg, die na negen competitieduels op de veertiende plaats van de ranglijst staat. Aan Amorim de taak om voor de ommekeer te zorgen.

United-verdediger Diogo Dalot denkt dat de Premier League goed bij de voetbalfilosofie van Amorim past. "Portugezen zijn in het verleden succesvol geweest in Engeland. Ik hoop dat dit weer zo'n voorbeeld zal zijn", verwijzend naar onder meer Mourinho.

"Belangrijk is dat hij ervoor zorgt dat United volgend seizoen weer in Europa speelt", zegt Dani. "Dan kan hij volgend jaar de tijd nemen om te bouwen aan een team dat kan meedoen in de strijd om de landstitel."

Maar, besluit hij, wat minstens zo belangrijk is: "Dat de spelers en supporters weer begrijpen wat de filosofie van het team is. Dat ze weer blij zijn met de club."