NOS Voetbal • vandaag, 19:54 Liverpool en Arsenal spelen gelijk in Engelse topper, City blijft koploper

Liverpool is er in de Premier League niet in geslaagd de koppositie weer van Manchester City over te nemen. De ploeg van trainer Arne Slot bleef na acht zeges op rij (alle competities) op 2-2 steken bij Arsenal.

Liverpool, waar Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch in de basis stonden, was voor dit weekend de koploper in de Premier League. City had de eerste plaats gisteren overgenomen door een 1-0 overwinning op Southampton en blijft nu definitief koploper.

In Londen begon Arsenal, met Jurriën Timber in de basis, sterk aan het duel en al binnen negen minuten stond de thuisploeg op voorsprong. Bukayo Saka, die lang onzeker was voor het duel wegens een hamstringblessure, tekende fraai voor de 1-0.

Na een schitterende pass van Ben White omspeelde de rappe buitenspeler zijn directe tegenstander. Daarna schoot Saka hard raak in de korte hoek.

Doelpunt Van Dijk

Heel lang kon Arsenal niet genieten van de voorsprong want binnen tien minuten stond het weer gelijk. Eerst had Mohamed Salah nog een open kans gemist, maar niet veel later was het alsnog raak voor Liverpool. Van Dijk, die zijn honderdste duel als aanvoerder speelde, kopte op aangeven van Luis Diaz de 1-1 binnen.

Grote kansen missen en dan alsnog scoren was iets wat ook Arsenal leek te beheersen. Kai Havertz leek namelijk van dichtbij de 2-1 te maken, maar zijn wilde inzet ging hoog over. Mikel Merino kopte vlak voor rust alsnog de 2-1 binnen.

De VAR moest heel lang kijken naar de kopbal die de Spanjaard op aangeven van Declan Rice had binnengekopt, maar na lang wikken en wegen werd het doelpunt goedgekeurd.

Na rust had Liverpool, waar Cody Gakpo als invaller binnen de lijnen kwam, de overhand, maar de bezoekers creëerden amper kansen. Uit een razendsnelle counter maakte Salah in de slotfase alsnog de bevrijdende 2-2.