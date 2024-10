City wint nipt van Southampton en ziet concurrenten Brighton en Villa punten verspelen

Manchester City heeft de koppositie in de Premier League voor in ieder geval één dag weer overgenomen van Liverpool. De titelverdediger boekte op eigen veld een nipte 1-0 zege op het laaggeplaatste Southampton.

'The Citizens' zijn als enige ploeg nog ongeslagen in de Premier League, maar winnen vaak met minimaal verschil. De laatste keer dat City een competitieduel met meer dan één doelpunt verschil won, was eind augustus. Toen was de ploeg met 3-1 te sterk voor West Ham United.