NOS Voetbal • vandaag, 17:22 Geplaagde Ten Hag boekt met United verdienstelijk gelijkspel bij Aston Villa

Manchester United heeft in de Premier League met 0-0 gelijkgespeeld in de lastige uitwedstrijd tegen Aston Villa. Het was een verdienstelijke puntendeling voor de bezoekers, maar veel schiet de club er niet mee op.

De geplaagde United-manager Erik ten Hag kreeg in aanloop naar de wedstrijd bij televisiezender Sky Sports de vraag of hij bij een nieuwe nederlaag zou vrezen voor een ontslag.

"Niet alleen het elftal, maar iedereen binnen de club is rustig", probeerde hij de rust te bewaren. "Wij concentreren ons op onze mindere punten. Daarin moeten we verbeteren." De Britse media schreven onlangs dat Ten Hag nog één week zou krijgen om zijn baan te redden.

Ten Hag had vooraf ingegrepen door het centrale verdedigingsduo Matthijs de Ligt en Lisandro Martínez op de bank te laten, waardoor routiniers Harry Maguire en Jonny Evans een basisplaats kregen.

Geen grote kansen

United en Villa creëerden in de eerste helft geen grote kansen. Ten Hag zag zijn elftal, waarin ook Joshua Zirkzee op de bank begon, een redelijke indruk maken. Met name de inmiddels 36-jarige Evans zorgde in het hart van de United-defensie voor de broodnodige rust.

Aston Villa, dat afgelopen woensdag in de Champions League nog verraste met een 1-0 thuiszege op Bayern München, begon goed aan de tweede helft en oogde gevaarlijk, zonder echt grote kansen te krijgen.

Aan de overkant kreeg United-middenvelder Bruno Fernandes wel een goede kans. De Portugees schoot een vrije trap op de lat en invaller Antony miste in de rebound.

Het bleek de grootste kans voor Manchester United, dat afgelopen donderdag in de Europa League een punt overhield aan het uitduel met FC Porto (3-3).

Aan de overkant miste Jaden Philogene in blessuretijd, na een glijpartij voor de ingevallen De Ligt, een enorme kans voor Aston Villa door in riante positie de bal tegen Diogo Dalot te schieten. Daarmee bleven United en Ten Hag een nederlaag bespaard.

Druk van de ketel?

Het gelijkspel op Villa Park betekende dat United en Ten Hag opnieuw een resultaat boekten in een lastige uitwedstrijd. Is dat voor de trainer voldoende om de druk op zijn wankele positie iets van de ketel te hebben gehaald? Dat antwoord zullen we de komende periode krijgen.

Ook Chelsea kwam zondag niet verder dan een gelijkspel tegen Nottingham Forest (1-1). De club uit Londen kwam vlak na rust op achterstand door een goal van Forest-spits Chris Wood, maar oud-PSV'er Noni Madueke tekende niet veel later voor de gelijkmaker.