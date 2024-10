Getty Images Sam Beukema laat zijn spierballen zien bij Bologna

NOS Voetbal • vandaag, 06:13 Wat zijn maatjes Reijnders en Zirkzee doen, wil Beukema ook: schitteren in Oranje Thierry Boon redacteur/verslaggever NOS Sport

Thierry Boon redacteur/verslaggever NOS Sport



Eerst was het zijn maatje Tijjani Reijnders die hij zag schitteren in Oranje. Onlangs kwam daar kameraad Joshua Zirkzee bij. Terwijl Sam Beukema het zijn voetbalvrienden meer dan gunt, vraagt de verdediger van Bologna zichzelf soms af: krijg ik ooit die kans?

Wellicht kan hij zich vanavond in de kijker spelen, in de Champions League tegen het Liverpool van Arne Slot. De trainer nodigde Beukema twee jaar geleden nog bij hem thuis uit om een mogelijke transfer naar Feyenoord te bespreken, maar daarover later meer in dit artikel.

Eerst nog even over de Champions League. Het had iets heroïsch, woensdagavond twee weken terug, vond Beukema. In het doorgaans zo zonnige (onoverdekte) Stadio Renato Dall'Ara kwam de regen met bakken uit de lucht bij Bologna-Sjachtar Donetsk (0-0), het debuut van de Italiaanse club in de Champions League.

Dezelfde gedachten

De zo bekende en groteske hymne klonk. Gepassioneerde, veelal oudere fans kregen betraande ogen. De klanken bezorgden Beukema, net als zijn werkgever debutant op het hoogste Europese niveau, kippenvel.

Hij dacht terug aan een jaar of drie daarvoor, toen hij als verdediger van Go Ahead Eagles nog speelde tegen pakweg Helmond Sport en Telstar. Turend over de tribune vol poncho's vonden zijn ogen die van zijn vader en moeder.

Sam Beukema, van Deventer naar de Champions League. "Ik weet zeker dat mijn ouders hetzelfde dachten."

Getty Images Sam Beukema geniet van de Champions League

Vanuit zijn appartement op tien minuten van Piazza Maggiore, het grote plein in het centrum, lacht het Italiaanse leven Beukema toe. De 25-jarige voetballer leeft zijn droom na een topseizoen met het bescheiden Bologna, waarin de vijfde plaats werd opgeëist.

'Zirkzee de beste'

Beukema bleef. Absolute uitblinker Zirkzee vertrok, voor zo'n 40 miljoen euro naar Manchester United. Afgelopen interlandperiode maakte de spits zijn basisdebuut voor het Nederlands elftal, met een indrukwekkende wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina.

"Ik wist allang wat Joshua kan. Hij is de beste spits die ik tegenover me heb gehad", vertelt Beukema, die hem nog dagelijks spreekt. "Hij heeft alle voorwaarden van een topspits."

"Hij is sterk, lang, maar ook technisch begaafd en creatief. Het was een kwestie van tijd voordat hij dat in Oranje zou laten zien."

Pro Shots Joshua Zirkzee (links) en Sam Beukema (rechts) samen bij Bologna

Toen een afvaardiging van de KNVB vorig jaar kwam kijken bij Bologna, kreeg ook Beukema te horen dat ze hem volgen. Tot een oproep kwam het nog niet.

"Ik ben heel realistisch en weet hoe groot de concurrentie is op mijn positie bij Oranje", aldus Beukema. Hij praat er weleens over met Reijnders, die hij kent uit de jeugd van FC Twente en met wie hij samenspeelde bij AZ. Reijnders schittert inmiddels voor AC Milan én Oranje.

"Tijjani tikt een niveau aan, echt niet normaal. Ik weet wat hij kan, maar ik heb hem nog nooit zo comfortabel gezien. Echt heel knap."

Slot wilde Beukema naar Feyenoord halen

Blijven presteren bij je club en dan komt het vanzelf wel, hoopt Beukema. Kijk maar naar Jan Paul van Hecke van Brighton, die onlangs zijn debuut maakte. Hij speelt net als Beukema bij een subtopper in een topcompetitie. Nu is Van Hecke geblesseerd en komt er een plekje vrij. Vrijdag maakt Koeman zijn selectie bekend.

Getty Images Sam Beukema, verdediger van Bologna

Vanavond kan Beukema zich tonen op het hoogste clubniveau, als Bologna om 21.00 uur aantreedt tegen Liverpool. Hij weet nog goed dat hij werd uitgenodigd bij Slot thuis om te praten over een mogelijke transfer van Go Ahead Eagles naar Feyenoord.

"Mijn vader is mijn zaakwaarnemer, maar hij kon die dag niet. Dus ik had mijn oom gevraagd, een enorme Feyenoord-fan. Hij vond het natuurlijk geweldig, op bezoek bij de trainer van Feyenoord. En Slot maakte mij ook helemaal enthousiast. Toen we wegreden, zei mijn oom: 'Nou, dat is wel duidelijk, toch?'"

Boze oom

Toch koos Beukema voor AZ. "Daar was meer duidelijkheid en zij volgden me al meer dan veertig duels. Ik wist dat AZ sowieso een goede keuze zou zijn. Bij Feyenoord was er lichte twijfel over hoe het team eruit zou zien. Dus het werd AZ, al vond mijn oom dat niet zo leuk."

Nu volgt een nieuwe ontmoeting met Slot, op het iconische Anfield Road. Het is grappig genoeg niet de eerste Europese avond die Beukema meemaakt in Liverpool.

Pro Shots Sam Beukema en Tijjani Reijnders samen bij AZ

"Ik ben er in 2013 met de jeugd van Twente geweest, samen met Tijjani ook. Eerst speelden we een oefenwedstrijd, 's avonds gingen we naar de Europa League. Liverpool tegen Zenit. Luis Suárez maakte er twee. Dus ik weet hoe het is, een Europees duel op Anfield", grapt Beukema.

"Mijn moeder benadrukte van de week nog hoe bijzonder dat is. Dat ik toen als jonkie op de tribune zat en dat ik er nu in de Champions League ga spelen."

Zijn moeder zit vanavond naast zijn vader op Anfield. Net als zijn oom overigens, die de boosheid over het afwijzen van een transfer naar Feyenoord allang is vergeten.