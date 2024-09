Dortmund begint Champions League met late zege, Bologna debuteert met punt

Reuters Jamie Gittens hielp Borussia Dortmund met twee treffers langs Club Brugge.

Borussia Dortmund heeft een moeizame start beleefd in de Champions League. De verliezend finalist van de vorige editie van de Champions League leek tegen Club Brugge genoegen te moeten nemen met 0-0, maar sloeg in de slotfase alsnog toe: 2-0.

Bologna - met Sam Beukema en Thijs Dallinga - debuteerde met 0-0 tegen Sjachtar Donetsk. Een andere debutant in het miljardenbal, Slovan Bratislava, verloor met liefst 5-1 bij het Schotse Celtic.

Red Bull Salzburg, de club van trainer Pepijn Lijnders, ging hard onderuit bij Sparta Praag: 3-0.

Gittens redt Dortmund in Brugge

Dortmund verloor in juni op Wembley met 2-0 van Real Madrid in de laatste wedstrijd van de Champions League 'oude stijl'. Met Club Brugge leek de Duitse topclub niet de moeilijkste start te hebben in de vernieuwde editie, maar niet bleek minder waar.

De Belgische kampioen was beter dan de ploeg van trainer Nuri Sahin, die Donyell Malen in de punt van de aanval had opgesteld. De Nederlander kreeg in de eerste minuten meteen een goede kans, maar hij schampte de bal die daarop voorlangs ging.

De Duitsers domineerden de openingsfase tot de Noor Hugo Vetlesen na een flipperkastsituatie de lat raakte. Daarna kroop Brugge steeds verder uit de schulp en deed de defensie Dortmund meer dan eens bibberen.

Reuters Club Brugge-doelman Simon Mignolet baalt na de tweede treffer van Jamie Gittens.

Toch kwam Dortmund een kwartier voor tijd op voorsprong via een afgeweken schot van Jamie Gittens. Tien minuten later zorgde de 20-jarige Engelsman ook nog voor 2-0 en diep in blessuretijd zorgde de voor Malen ingevallen Serhou Guirassy ook nog voor 3-0.

Debuut Bologna valt in het water

Het debuut van Bologna in de Champions League leek in het water te vallen, maar uiteindelijk zal de Italiaanse club niet ontevreden zijn. Er werd thuis met 0-0 gelijkgespeeld tegen Sjachtar Donetsk., de club van trainer Marino Pusic.

In het door aanhoudende regen moeilijk bespeelbare veld in het Stadio Renato Dall'Ara begon verdediger Sam Beukema in de basis bij Bologna en Thijs Dallinga op de bank.

Sla de carrousel over AFP Het regende pijpenstelen in Bologna voor en tijdens het duel met Sjachtar Donetsk.

Reuters Bologna-doelman Lukas Skorupski stopt de strafschop van Sjachtars Heorhij Soedakov.

Ondanks de regen leek Bologna nog niet wakker, want binnen twee minuten lag de bal al op de stip na een overtreding van rechtsback Stefan Posch. De Italianen kwamen met de schrik vrij, want doelman Lukasz Skorupski maakte zijn reputatie als penaltykiller waar en stopte de inzet van Heorhij Soedakov.

Daarna had Bologna de overhand, maar waren de kansen bijzonder schaars. Halverwege de tweede helft kwam spits Dallinga bij Bologna in de ploeg, maar ook hij kon geen potten breken bij zijn Champions League-debuut.

Tot de vijfde minuut van de blessuretijd, toen Dallinga opeens bij de tweede paal opdook en bijna de thuisclub nog de overwinning schonk. De spits kwam echter een paar centimeter tekort.

Lijnders's Salzburg over de knie in Praag

Ook Lijnders kwam voor het eerst als hoofdtrainer van Red Bull Salzburg in actie in de Champions League, een omgeving die hij als assistent bij Liverpool als zijn broekzak kent.

De Oostenrijkse kampioen begon de hoofdfase in Tsjechië tegen Sparta Praag. Salzburg kende een slechte generale met de nederlaag (3-2) in de topper tegen Rapid Wien. De Tsjechen, voor het eerst sinds 20 jaar terug in de Champions League, hadden helemaal geen generale.

Afgelopen weekend werd de complete speelronde in de Tsjechische competitie afgelast vanwege het noodweer, dat in Centraal- en Oost-Europa voor overstromingen zorgde.

Sla de carrousel over AFP Kaan Kairinen (midden) heeft Sparta Praag binnen twee minuten op 1-0 geschoten tegen Red Bull Salzburg.

De ploeg van de Deense coach Lars Friis, de voormalig assistent van Brian Priske die het stokje van de huidige Feyenoord-coach overnam, leek niet onder de indruk. Binnen twee minuten bracht de Fin Kaan Kairinen de Tsjechen uit de rebound op 1-0.

En een minuut later had het ook al 2-0 kunnen staan, toen Lukas Haraslín een foute pass van doelman Janis Blaswich meteen op doel trapte. De voormalig doelman van Heracles zag de bal tot zijn opluchting net naast gaan.

Daarna deelde Salzburg de lakens uit, maar wist de gelijkmaker maar niet te vinden en kreeg kort voor rust het deksel op de neus. De Nigeriaan Victor Olatunji maakte na een schaarse uitbraak 2-0 voor Sparta Praag.

Sla de carrousel over Reuters Pepijn Lijnders, de Nederlandse trainer van Red Bul Salzburg.

EPA Red Bull Salzburg treurt in de 3-0 nederlaag tegen Sparta Praag.

Na rust werd het nog erger voor Lijnders en zijn ploeg toen Albanees international Qazim Laçi twee verdedigers in hun hemd zette en voor 3-0 zorgde.

Naast Sparta Praag kende ook Celtic een uitstekende start van de Champions League. Op Celtic Park was de kampioen van Schotland met 5-1 te sterk voor debutant Slovan Bratislava van oud Vitesse-aanvoerder Goeram Kasjia.

