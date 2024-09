Reuters Erling Haaland kwam niet veel in het spel voor tegen Internazionale.

NOS Voetbal • gisteren, 23:21 Vermakelijke 0-0 City en Inter in Champions League, blunder nekt Girona

Manchester City en Internazionale hebben elkaar bij de start van een nieuw Champions League-seizoen in een vermakelijk duel in evenwicht gehouden. Ondanks kansen voor beide ploegen bleef het in Manchester 0-0.

Dat leek ook de eindstand te worden bij Paris Saint-Germain tegen debutant Girona. Een enorme blunder van Girona-doelman Gazzaniga in de 90ste minuut schonk de Franse kampioen alsnog de zege: 1-0.

Topaffiche en Oasis

Het topaffiche van deze Champions League-avond had een Nederlands onderonsje kunnen zijn, maar Nathan Aké kan door een bij Oranje opgelopen spierblessure de komende weken niet in actie komen bij City en aan de kant van Internazionale begonnen Stefan de Vrij en Denzel Dumfries op de bank.

Toch stonden er nog genoeg wereldsterren op het veld. Zo betraden Kevin De Bruyne, Rodri (de maker van de enige goal in de Champions League-finale van 2023) en doelpuntenmachine Erling Haaland (al negen goals in vier Premier League-duels) in een speciaal door Oasis-gitarist Noel Gallagher ontworpen shirt het veld.

Reuters Erling Haaland in het door Oasis-gitarist Noel Gallagher ontworpen shirt van Manchester City.

De kampioen van Engeland nam meteen het initiatief en zette de vijfmansverdediging van Inter onder druk. De eerste kansen waren echter voor de bezoekers, die loerden op de snelle uitbraak.

De Italiaanse kampioen hield zich met die speelwijze goed staande, maar Mehdi Taremi, Carlos Augusto en vooral Marcus Thuram vergaten de kansen af te maken.

De aanvallen van City strandden vaak in schoonheid, omdat de beslissende pass in de drukte niet bij de juiste speler terechtkwam. En toen De Bruyne vlak voor rust wel een keer door de verdediging heen sneed, stuitte hij op doelman Yann Sommer en leek zich daarbij bovendien te verstappen.

Reuters Kevin De Bruyne neemt het doel van Internazionale onder vuur.

De schade bij de Belgische spelmaker viel mee en na rust bleef City aandringen, wat resulteerde in goede kansen voor onder anderen Phil Foden en Ilkay Gündogan, Maar ook Inter - waar Dumfries nog zijn opwachting maakte - bleef gevaarlijk in de counter.

Zo eindigde een vermakelijke topper zonder doelpunten.

Girona met Van de Beek houdt PSG in toom

Het Spaanse Girona kreeg met een uitduel met Paris Saint-Germain meteen een flinke uitdaging bij zijn debuut in het miljardenbal. Voor Donny van de Beek was het sowieso een speciale wedstrijd.

Voor het eerst sinds zijn overstap naar Girona kreeg hij een basisplaats van trainer Míchel en maakte zo zijn eerste minuten in de Champions League sinds 8 december 2021, toen hij met Manchester United niet verder kwam dan 1-1 bij Young Boys.

Daley Blind en Arnaut Danjuma begonnen op de bank bij de Catalaanse verrassing van het afgelopen seizoen.

AFP Donny van de Beek in duel met Ousmane Dembélé.

De eerste grote kans was voor een andere speler met Nederlandse wortels: Marco Asensio (Nederlandse moeder) liet doelman Paulo Gazzaniga kansloos met een gekruist schot, maar zag de bal net naast het doel belanden.

Daarmee was de toon gezet: de thuisclub viel aan, maar was slordig met de kansen. Girona verdedigde gedisciplineerd en leek tevreden met een punt.

Grote kans Dembélé

Frans international Ousmane Dembélé kreeg na rust een niet te missen kans voor PSG, toen hij helemaal alleen op doelman Gazzaniga afstormde. Dembélé aarzelde echter zo lang dat een verdediger van Girona hem de bal nog afsnoepte.

In de slotfase - toen Danjuma in het veld was gekomen voor Van de Beek - had ook Randal Kolo Muani de 1-0 op zijn schoen, maar hij schoof de bal voorlangs.

De 0-0 leek onvermijdelijk, tot Girona-doelman Paulo Gazzaniga in de 90ste minuut een ongevaarlijke inzet van Nuno Mendes pardoes door de benen liet glippen

