United geeft 2-0 voorsprong weg, maar redt in blessuretijd punt tegen Porto

Manchester United heeft in een enerverende Europa League-ontmoeting met Porto met 3-3 gelijkgespeeld. De ploeg van trainer Erik ten Hag verspeelde in het Estádio do Dragão een 2-0 voorsprong, verloor aanvoerder Bruno Fernandes in de slotfase met een rode kaart en zag invaller Harry Maguire in blessuretijd de 3-3 binnenkoppen uit een hoekschop.