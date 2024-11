ANP Peter Bosz

NOS Voetbal • vandaag, 13:17 PSV wil rotgevoel wegspoelen tegen Girona: 'Een wedstrijd die we moeten winnen’

PSV-trainer Peter Bosz praat een dag voor de wedstrijd tegen Girona veel liever over dat Champions League-duel dan over afgelopen weekend, toen de koploper verloor van Ajax (3-2).

"Iedereen die gevoetbald heeft, heeft wel eens verloren. Sommigen onder ons, denk ik, heel vaak. Je gaat met een rotgevoel naar huis en staat de volgende dag met een rotgevoel op. Maar daarna weet je ook dat de volgende wedstrijd eraan komt."

Omschakelen van een verloren topper naar een Europese uitdaging is niet lastig, vindt de coach. "Helemaal niet zelfs."

3:47 Knop snel om bij PSV voor Champions League-duel: 'Dat zijn we gewend'

"We zijn het gewend. Als je Europees speelt, zitten er twee of drie dagen tussen. Het is bijna iedere week zo, dus als speler of als trainer moet je leren het snel af te sluiten. We bespreken het na en dan gaat er een streep onder en door naar de volgende."

Iets heel bijzonders

Ook bij die volgende wedstrijd moet Bosz het doen zonder een handvol geblesseerden: Joey Veerman, Jerdy Schouten, Sergiño Dest, Hirving Lozano en Adamo Nagalo zijn nog niet fit.

PSV - Girona bij de NOS De aftrap van de wedstrijd PSV-Girona in de vierde speelronde van de Champions League is dinsdag om 18.45 uur. Het duel is via een rechtstreeks verslag op NPO Radio 1 te volgen en via een liveblog op NOS.nl of in de NOS-app.

Van tegenstander Girona heeft Bosz een positief beeld. "Een ploeg die tegenstanders wil domineren. Ook tegen Feyenoord, meer balbezit, elf corners en Feyenoord nul. Ze willen van achteruit opbouwen, echt voetbal spelen."

"Dat hebben ze vorig jaar in Spanje geweldig gedaan. Als je daar tweede wordt, is dat iets heel bijzonders. Dan moet je veel kwaliteit hebben, anders houd je het niet een seizoen lang vol. Dit jaar hebben ze het wat moeilijker, ook door de extra wedstrijden in de Champions League."

In de dit seizoen vernieuwde opzet staat PSV na drie duels 28ste, een plaats die in januari niet genoeg zal zijn om een volgende ronde te bereiken. Het zegt Bosz weinig, na Juventus (3-1 verlies), Sporting CP en Paris Saint-Germain (beiden 1-1) heeft PSV pas drie van de acht duels in de competitiefase achter de rug.

"Ik kijk niet zover vooruit. Wat er moet gaan gebeuren is dat we morgen winnen. Voor de rest is het voor mij ook allemaal nieuw, en te vroeg om conclusies te trekken."

"We hebben twee punten uit drie voor ons zware wedstrijden. Nu komen de wedstrijden, de thuiswedstrijden met name, die we moeten winnen. Dat was tegen Sporting al, ik vind dat we daar drie punten hadden verdiend. Nu moeten we kijken of we dat morgen kunnen doen, tegen Girona."