NOS Voetbal • vandaag, 22:34 Bosz kritisch na 'verdiende nederlaag' PSV, Ajax-coach Farioli wil 'nederig blijven'

Sla de carrousel over 3:44

3:00

ANP Peter Bosz

PSV leed in de topper tegen Ajax (3-2) voor het eerst sinds 12 mei puntenverlies in de eredivisie (toen 1-1 tegen Fortuna Sittard) en verloor voor het eerst sinds 30 maart in de competitie (toen 3-1 tegen NEC). Het was ook pas de tweede eredivisienederlaag onder coach Peter Bosz.

De vraag of je een keer kan verliezen van dit Ajax viel bij de coach dan ook niet helemaal goed. "Ik snap de vraag niet", zei hij. "Wij moeten niet verliezen van Ajax, dus dat had niet gemogen."

Bosz erkende wel dat het een verdiende nederlaag was: "We hebben niet goed gespeeld. In balbezit waren we in de eerste helft dramatisch. In de tweede helft waren we rustiger in balbezit en ging het druk zetten beter, waren we de bovenliggende partij. We komen op 1-2, moeten 1-3 maken, maar doen dat niet. Dan geven we twee goals weg."

Kijk hieronder naar de samenvatting van Ajax - PSV:

5:01 Bekijk de samenvatting van Ajax - PSV

"We waren onszelf niet", zei PSV-aanvoerder Luuk de Jong, die met een kopbal de score had geopend in de Johan Cruijff Arena. "We waren slordig, niet scherp en speelden Ajax in de kaart. Dan is het nog maar 1-1 en spelen we beter in de tweede helft, maar dan zakt het toch weer weg."

Farioli: 'Nu genieten, dan volwassenheid tonen'

Ajax won woensdag al van Feyenoord (0-2) en kreeg tegen PSV de bevestiging van de weg omhoog na het rampzalige vorig seizoen, waarin Ajax zelfs even op de laatste plaats bivakkeerde. Nu staat Ajax tweede op vijf punten van koploper PSV en een wedstrijd minder gespeeld.

"De spelers verdienen een groot compliment", zei coach Francesco Farioli. "Het was een verdiende overwinning. De eerste helft was fantastisch en twee keer komen we terug van een achterstand."

Kijk hieronder naar de reacties van Francesco Farioli, Remko Pasveer en Kian Fitz-Jim:

Voor Farioli en Ajax is het zaak dit vol te houden, om te beginnen in de komende wedstrijden tegen Maccabi Tel Aviv (7 november, Europa League) en FC Twente (10 november, eredivisie).

"Nu is het genieten en herstellen", zegt de Italiaan. "Daarna moeten we volwassenheid tonen en met beide voeten op de grond blijven staan. We zijn nog onder constructie. We zijn groeiende en er is nog veel te verbeteren. We moeten nederig blijven."

Remko Pasveer sluit zich daarbij aan. "We zijn pas net begonnen", aldus de keeper. "We willen weer. We hebben wat recht te zetten als ploeg."

"Het kan een mooi seizoen worden", aldus Kian Fitz-Jim.