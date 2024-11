NOS Voetbal • vandaag, 20:53 Ten Hag verkiest Almelo boven topper in Amsterdam en ziet Heracles winnen van NAC

1:30 Bekijk de samenvatting van Heracles Almelo - NAC Breda

Heracles Almelo heeft in een matig middenmootduel met 2-0 gewonnen van NAC Breda. De Belg Brian De Keersmaecker tekende voor beide treffers, onder toeziend oog van de deze week ontslagen trainer Erik ten Hag.

Dankzij de derde zege dit eredivisieseizoen komt Heracles in punten op gelijke hoogte met de club uit Breda, die voor de tiende keer in elf ontmoetingen in Almelo aan het kortste eind trok.

De bezoekers uit Breda begonnen het duel nog wel als de trotse nummer zeven van de eredivisie en dat is meer dan waar de ploeg van de Belgische coach Carl Hoefkens vooraf op had gerekend.

Afgelopen dinsdag werd NAC weer met beide benen op de grond gezet toen het door de amateurs van Barendrecht genadeloos uit de beker werd geknikkerd.

Ook Heracles - dat de laatste eredivisiewedstrijd met liefst 5-0 verloor van streekrivaal FC Twente - had het lastig bij de amateurs van Winterswijk, maar overleefde wel (1-0).

Vuurwerk

De wedstrijd in Almelo begon met een fraaie vuurwerkshow, maar op het sinds dit seizoen weer natuurlijke grasveld bleef vuurwerk lang uit.

Alleen Mario Engels, in de vorige thuiswedstrijd tegen Ajax nog auteur van een wonderschone treffer van eigen helft, kwam dicht bij een doelpunt. Dit keer ging de inzet van de Duitser rakelings naast.

Pro Shots Mario Engels aan de bal namens Heracles Almelo tegen NAC Breda.

NAC verdedigde goed, maar stelde daar aanvallend niets tegenover. Na een half uur was alleen Leo Sauer even dreigend geweest, maar de Feyenoord-huurling stuitte op doelman Fabian de Keijzer.

Geen van beide ploegen verdiende een voorsprong, maar toch ging Heracles lachend de kleedkamer in bij rust. Na een onhandige tackle van Adem Kaied op Mario Engels ging de bal namelijk op de stip.

Brian De Keersmaecker schoot de strafschop vervolgens feilloos binnen. Op slag van rust dwong de Belg NAC-doelman Daniel Bjelica van afstand ook nog tot een redding en daarmee verzekerde hij zich van een hoofdrol in de niet al te spannende samenvatting van de eerste helft .

Pro Shots Brian De Keersmaecker schiet Heracles vanaf de stip op 1-0.

De tweede helft in Almelo begon evenmin hoopgevend voor de neutrale toeschouwer. Een van hen was Erik ten Hag, de sinds deze week voormalig trainer van Manchester United.

Als een echte liefhebber verkoos hij Heracles-NAC boven de topper in Amsterdam van zijn oude liefde Ajax tegen PSV, al kan de reistijd voor de Twentse trainer ook een rol hebben gespeeld.

NOS Trainer Erik ten Hag op de tribune in Almelo bij Heracles - NAC Breda.

Blij verrast keek Ten Hag, die zelf jarenlang speelde voor rivaal FC Twente, toe hoe Heracles plotseling op 2-0 kwam. Opnieuw was aanvoerder De Keersmaecker de doelpuntenmaker, maar of zijn inzet bedoeld was als doelpoging of als voorzet is de vraag.

Hoe dan ook, de wijze waarop de bal over doelman Bjelica in de verre hoek dwarrelde was bijzonder fraai.

Daarmee was de wedstrijd beslist, zeker nadat doelman De Keijzer tien minuten voor tijd een spaarzame uitval van NAC op fraaie wijze onschadelijk had gemaakt.