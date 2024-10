Pro Shots

NOS Voetbal • vandaag, 16:27 Knullig eigen doelpunt Benita leidt klinkende winst FC Twente in tegen Heracles

FC Twente heeft in de eredivisie een eenvoudige overwinning geboekt op Heracles Almelo. In Enschede eindigde de Twentse derby in 5-0.

Beide ploegen leken een beetje in de war te zijn, nadat vannacht de klok een uur is teruggezet vanwege de wintertijd. Bijna de gehele eerste helft van Twente-Heracles leek voort te kabbelen in een roesslaap, zo laag was het tempo, zonder écht grote kansen ook.

Eigen doelpunt

Daar bracht Mimeirhel Benita van Heracles in de 38ste minuut verandering in. De rechtsback kreeg de bal in de voeten gespeeld van keeper Fabian de Keijzer, die zich links van zijn doel posteerde. Benita moest de opbouw verzorgen, maar werd onder druk gezet en speelde de bal snel terug naar zijn eigen doelmond.

Maar De Keijzer stond nog steeds links van de paal. En zo rolde de bal dus in eigen goal: 1-0.

1:03 Heracles-speler wil terugspelen op keeper, maar schuift bal knullig in eigen doel

Het was meteen het vijfde eigen doelpunt van dit eredivisieweekend, een record. Nooit eerder vielen zoveel eigen goals in een speelronde, zo becijferde statistiekenbureau Gracenote.

Opsteker

Daarna ging het snel. Spits Sam Lammers was naar de linker hoek uitgeweken en gaf een bekeken voorzet. De ingelopen Anass Salah-Eddine drukte af. De Keijzer zat er nog aan, maar kon het schot niet genoeg keren: 2-0.

Ondanks het ontbreken van aanvallers Ricky van Wolfswinkel en Mitchell van Bergen vanwege griep en een blessure, werd het een gemakkelijke middag voor Twente. Vervangers Daan Rots en Sayfallah Ltaief toonden zich prima alternatieven.

Het was een welkome opsteker voor Twente na het kansloze verlies donderdag tegen Lazio (0-2) in de Europa League, mede vanwege een vroege rode kaart van doelman Lars Unnerstall. Na de knappe derde plaats van vorig seizoen verspeelde de club bovendien dit jaar al twaalf punten en ziet trainer Joseph Oosting zijn elftal terug op de zesde plaats in de eredivisie.

NOS

In de tweede helft ging Twente door met het overmeesteren van de Almeloërs. Uit een hoekschop van Michel Vlap schampte verdediger Mees Hilgers met het hoofd de 3-0 binnen.

Daarna volgde al snel ook een vierde treffer, van eredivisietopscorer Sem Steijn. Maar het doelpunt van de middenvelder telde niet, omdat aangever Sayfallah Ltaief buitenspel stond. In het laatste kwartier kwam de vierde goal er toch nog: spits Lammers pikte zijn doelpuntje mee door een fraaie aanval af te ronden.

Hard gelag

In de blessuretijd zong het Twentse publiek herhaaldelijk: "Auf wiedersehen". Het gezang werd onderbroken door nog een doelpunt, van Michel Vlap, die dit seizoen nog niet had gescoord.

Het was een hard gelag voor Heracles, dat naar de onderste regionen van de competitie is weggezakt en in de laatste drie wedstrijden maar liefst 13 doelpunten tegen kreeg.