Twente onderzoekt vermeend racisme richting Lazio-spelers: 'Keihard optreden'

FC Twente gaat onderzoek doen naar het vermeend racisme, donderdagavond in de Grolsch Veste tijdens het Europa League-duel met Lazio (0-2) . Volgens Lazio-trainer Marco Baroni is er in de slotfase iets gebeurd richting twee spelers van zijn team. Het gaat om Loum Tchaouna en Fisayo Dele-Bashiru.

Zijn Italiaanse collega Baroni wilde er ook niet al te veel over kwijt. "Er is iets gebeurd richting Loum en Dele-Bashiru. Ik kan er niets over zeggen. In 2024, met alles wat er om ons heen gebeurt, ik heb er geen woorden voor. Sorry."