EPA Vinícius in het duel tegen Atlético

NOS Nieuws • vandaag, 14:35 Vier Atlético-fans opgepakt voor racistische haatcampagne tegen voetballer Vinícius

In Spanje zijn vier mannen opgepakt die verdacht worden van het organiseren van een racistische haatcampagne tegen Real Madrid-voetballer Vinícius Júnior. Dat gebeurde in aanloop naar de beladen stadsderby tegen Atlético Madrid, vorige maand.

De vier mannen zijn tussen de 24 en 26 jaar en zijn volgens de Spaanse krant El País aanhangers van Atlético. Ze riepen andere fans in aanloop naar de wedstrijd op met gezichtsbedekking naar het stadion te komen en richtten hun pijlen specifiek op Vinícius.

De bedoeling was om hem de hele wedstrijd lastig te vallen, onder meer met beledigingen en racistische teksten. De hashtag die daartoe opriep werd op sociale media miljoenen keren gelezen.

De Spaanse competitieorganisator had opgeroepen tot een onderzoek, omdat er signalen waren over het aanzetten tot haat rond de wedstrijd. De Spaanse politie wist de herkomst van een aantal tweets te traceren en kon zo vier mensen oppakken. Volgens de politie is het niet uitgesloten dat er meer aanhoudingen volgen.

De wedstrijd stond bol van de incidenten, zowel op als buiten het veld. Atlético-fans bekogelden Real-keeper Courtois met vuurwerk en flessen. Atlético-trainer Simeone probeerde het publiek te kalmeren. In de tussentijd legde de scheidsrechter de wedstrijd twintig minuten stil. De wedstrijd werd daarna uitgespeeld en eindigde door een goal van Atlético in de laatste minuut in 1-1.

Vinícius vaker doelwit racisme

De Braziliaan Vinícius is vaker doelwit van haat en racisme in de Spaanse stadions. Zo werden er vorig jaar drie mensen in Valencia opgepakt voor racistische opmerkingen aan zijn adres. Een fan uit Mallorca kreeg een gevangenisstraf van een jaar, omdat hij meerdere spelers racistisch had bejegend, onder wie Vinícius en Villarreal-speler Chukwueze. In januari vorig jaar hingen Atlético-aanhangers een pop van Vinícius aan een brug in Madrid.

Vinícius verzet zich steeds heviger tegen dat racisme. In een interview met CNN zei hij onlangs dat hij met zijn teamgenoten van Real Madrid van het veld stapt als er opnieuw sprake is van racisme tijdens een wedstrijd.

In april barstte Vinícius in tranen uit toen hij vragen kreeg over het racisme in het Spaanse voetbal.

0:38 Vinícius Jr. kan tranen niet bedwingen nadat hij weer mikpunt was van racisme