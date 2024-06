AFP Vinícius Júnior wijst de fans aan die hem racistisch bejegenden

NOS Voetbal • vandaag, 15:09 Valencia-fans veroordeeld tot acht maanden cel wegens racisme tegen Vinícius

In Spanje zijn voor het eerst gevangenisstraffen opgelegd aan voetbalfans na racistische uitingen richting een speler in een stadion. Drie mannen die vorig jaar mei in een thuiswedstrijd van Valencia Real Madrid-aanvaller Vinícius Júnior beledigden, zijn veroordeeld tot acht maanden cel.

"Geweldig nieuws voor de strijd tegen racisme in Spanje", reageerde voorzitter Javier Tebas van La Liga, de hoogste divisie in Spanje. "Het herstelt het onrecht dat Vinícius is aangedaan en geeft een duidelijke boodschap af aan de mensen die naar een voetbalstadion gaan om te beledigen."

Het incident deed zich voor tijdens de competitiewedstrijd Valencia-Real Madrid, waarin Vinícius niet voor het eerst dat seizoen het mikpunt werd van racisme. Braziliaanse aanvaller rende prompt naar de tribune waar de boosdoeners zaten en wees ze aan.

Excuusbrief

De drie supporters, die ook een stadionverbod voor twee jaar aan de broek kregen, verdwijnen vooralsnog niet daadwerkelijk achter slot en grendel. In Spanje hoeven veroordeelden die voor een niet-gewelddadig misdrijf een straf van minder dan twee jaar krijgen, die celstraf niet te ondergaan zolang ze geen andere overtredingen begaan.

La Liga liet in een verklaring weten dat de beklaagden tijdens de hoorzitting een excuusbrief aan Vinícius, La Liga en Real Madrid voorlazen. Vanwege hun medewerking aan het onderzoek ontliep het drietal de maximale celstraf van een jaar.

Vinícius, die afgelopen maart tijdens een persconferentie van het Braziliaanse elftal in tranen was uitgebarsten nadat hij meerdere vragen kreeg over racisme in het Spaanse voetbal, heeft nog niet gereageerd op de veroordeling van de drie voetbalsupporters.

Champions League

De 23-jarige Braziliaan was anderhalve week geleden een van de doelpuntenmakers voor Real Madrid in de met de 2-0 gewonnen Champions League-finale tegen Borussia Dortmund en werd ook uitgeroepen tot de beste speler van het Champions League-seizoen.