NOS Voetbal • gisteren, 23:36 Real verspeelt in extremis winst bij Atlético, Blind valt uit bij Girona

Real Madrid heeft zondagavond in extremis de winst weggegeven bij buurman Atlético Madrid in de Spaanse competitie. Real leek lange tijd op de overwinning af te stevenen, maar invaller Ángel Correa maakte in de 96ste minuut alsnog de gelijkmaker: 1-1.

Daardoor verzuimde Real Madrid concurrent Barcelona onder druk te zetten. De koploper in LaLiga ging zaterdagavond met 4-2 onderuit bij Osasuna.

NOS De stand in La Liga op 29 september

Real-trainer Carlo Ancelotti moest het in de stadsderby stellen zonder Kylian Mbappé. De Franse steraanvaller, die al vijf competitietreffers op zijn naam heeft staan, is geblesseerd. Daardoor begon Real met twee aanvallers, Rodrygo en Vinícius Júnior, in plaats van drie.

Die twee kregen het in eerste instantie niet voor elkaar om door de verdedigende muur van Atlético te komen. Omdat de thuisploeg zelf ook niet tot grote kansen kwam, was de eerste helft zeer tam.

Openingstreffer van Militão

Dat was in de tweede helft wel anders. Real kwam na iets meer dan een uur spelen op voorsprong. Een vrije trap werd kort gespeeld op Vinícius Júnior. De Braziliaan had een goede voorzet in huis op landgenoot Eder Militão en die wist raak te volleren.

Reuters Militão juicht na zijn 0-1

Daarna sloeg meteen de vlam ook in de pan. Thibaut Courtois, die het doelpunt uitbundig vuurde, kreeg aanstekers uit het Atlético-vak naar zijn hoofd geslingerd. De doelman, die nog nooit een derby tegen Atlético verloor, ging verhaal halen bij de scheidsrechter.

Terwijl Atlético-trainer Diego Simeone het publiek probeerde te kalmeren, besloot de scheidsrechter om de wedstrijd te staken. Pas na twintig minuten kwamen beide teams weer terug.

Reuters Simeone probeert het publiek te kalmeren

De wedstrijd ontbrandde daarna op de goede manier. Beide ploegen zochten de aanval en kregen kansen op een doelpunt. Vinícius Júnior was de eerste die de score had kunnen veranderen, maar Jan Oblak tikte zijn inzet uit de hoek.

Omdat de 0-2 uitbleef, zat de thuisploeg nog altijd in de wedstrijd. Samuel Lino had voor de gelijkmaker kunnen zorgen, maar ook aan de andere kant bleek de doelman uiterst scherp. Courtois verwerkte het harde schot tot hoekschop.

De thuisploeg gaf niet op en dat resulteerde in succes. Ángel Correa maakte diep in blessuretijd alsnog de gelijkmaker.

Reuters Ángel Correa viert de late gelijkmaker

Daarmee eindigde de inmiddels zeer lang durende wedstrijd nog niet. Marcos Llorente zette nog een harde tackle in op Fran García. Dat leverde hem in eerste instantie een gele kaart op, maar na ingrijpen van de VAR kon hij alsnog met een rode kaart inrukken.

Girona wint weer niet

Eerder op de dag wist Girona weer niet te winnen. De tegenstander van Feyenoord in de Champions League, komende woensdag, speelde met 1-1 gelijk tegen Celta de Vigo.

Daley Blind viel uit met een blessure. De verdediger liep nog wel zelf van het veld, maar verbeet de pijn daarna op de bank. Mogelijk mist hij daardoor het duel met Feyenoord.

De oud-Ajacied was zondag overigens nog wel belangrijk voor de Spaanse club. Hij stond met een uitstekende voorzet aan de basis van de 0-1 van Yangel Herrera.

Met die treffer stevende Girona, waar Arnaut Danjuma ook in de basis stond en Donny van de Beek al na veertien minuten inviel, af op een overwinning, maar tien minuten voor tijd maakte Iago Aspas alsnog gelijk.