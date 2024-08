ProShots Vinícius

NOS Voetbal • vandaag, 22:55 Vinícius over racisme in Spaans voetbal: 'Volgende keer stappen we van het veld'

Voetballer Vinícius Júnior is van plan met zijn teamgenoten van Real Madrid van het veld te stappen als er opnieuw sprake is van racisme bij een wedstrijd.

"In de club praten we hier vaker over", zegt de 24-jarige sterspeler tegen CNN. "Niet alleen ik, maar alle spelers hebben gezegd dat als het weer gebeurt, iedereen de volgende keer van het veld moet gaan. Zodat die mensen die ons beledigen een veel zwaardere straf krijgen."

Racistische incidenten

De sterspeler van Real Madrid heeft meerdere keren te maken gehad met racistische incidenten. In januari 2023 werd er een pop van hem opgehangen aan een brug voor de wedstrijd tegen stadsrivaal Atlético Madrid.

Later dat jaar werd de Braziliaan tijdens een wedstrijd tegen Valencia opnieuw slachtoffer van racistische uitlatingen, evenals in andere wedstrijden.

"Praten over racisme is altijd moeilijk, vooral omdat het me vorig seizoen hier in Madrid vaak is overkomen, en dat komt niet eens in de buurt van wat gewone mensen op straat meemaken. Dat blijft me bezighouden."

0:38 Vinícius Jr. kan tranen niet bedwingen nadat hij weer mikpunt was van racisme

In april barstte Vinícius tijdens een persconferentie in tranen uit toen hij vragen kreeg over racisme in het Spaanse voetbal. De aanvaller gaf toen aan dat het moeilijk is om gemotiveerd te blijven en van het voetbal te genieten.

Vinícius: "Dat interview was niet alleen belangrijk voor mij, maar ook voor alle mensen die mij steunen en mij veel kracht geven om te blijven vechten voor alle zwarte mensen die dagelijks lijden."

ANP Vinícius in discussie tijdens een wedstrijd tegen Valencia van maart

In juni maakte een rechtbank in Valencia geschiedenis door drie mannen, die in mei 2023 tijdens een La Liga-wedstrijd tegen Valencia racistische opmerkingen en gebaren naar Vinícius maakten, acht maanden gevangenisstraf op te leggen. Dit gebeurde nadat Real Madrid aangifte had gedaan bij het Spaanse Openbaar Ministerie wegens aanhoudend racisme tegenover de voetballer.

"En daarmee zullen we racisme stap voor stap verminderen", meent Vinícius. "Natuurlijk zullen we het niet volledig kunnen uitbannen, maar ik ben al blij dat ik bijdraag aan een verandering in de mindset in Spanje."