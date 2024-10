ANP Mimeirhel Benita baalt na zijn eigen doelpunt

NOS Voetbal • vandaag, 16:58 Recordaantal eigen goals dit eredivisieweekend, de een nog knulliger dan de ander

Een recordweekend in de eredivisie. Niet vanwege een opvallende uitslag, een lange zege- of verliesreeks of een driedubbele hattrick van een speler, maar een nog nooit vertoonde hoeveelheid eigen doelpunten. Niet eerder vielen er in één speelronde vijf eigen goals. Het record stond al jaren op vier.

Het bleef niet bij ongelukkige momenten of van richting veranderde schoten. Drie eigen doelpunten waren viral-waardig.

Zoals die van Mimeirhel Benita. De verdediger van Heracles Almelo wilde de bal simpel terug tikken naar doelman Fabian de Keijzer in de Overijsselse derby bij FC Twente (5-0), maar Benita had niet door waar zijn goalie stond en de bal rolde zo het eigen doel in.

Schlemieliger kan het niet, zou je in een normaal voetbalweekend denken. In deze tiende speelronde kan het echter niet op. Zaterdagavond wilde Leandro Bacuna van FC Groningen de bal vlak voor het doel weghalen door vol met de buitenkant van zijn schoen uit te halen. Hij raakte de bal echter vol in het midden, waardoor hij vanaf een meter voor de doellijn keihard in het eigen net schoot.

Bekijk hier drie vreemde eigen goals in dit eredivisieweekend:

Vrijdagavond was het ook niet de avond van NEC-speler Thomas Ouwejan, die een voorzet van Almere City wilde onderscheppen, maar de bal zo raakte dat hij het eigen doel in zeilde.

Meer fouten

En met deze drie voorbeelden was het nog niet klaar. Op zaterdag verlengde NAC Breda-verdediger Fredrik Jensen een corner van RKC Waalwijk in eigen doel.

Ook PEC Zwolle-doelman Jasper Schendelaar kreeg het voor elkaar tegen PSV, toen de bal na een mislukte redding via zijn been alsnog het doel in viel.