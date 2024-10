Pro Shots Alex Carbonell viert de 1-0 van Almere

NOS Voetbal • vandaag, 22:02 Eigen doelpunt NEC helpt Almere City aan eerste zege van het seizoen

Almere City heeft op gelukkige wijze de eerste zege van het eredivisieseizoen binnen. Tegen NEC ging een voorzet van Kornelius Hansen via Bram Nuytinck en Thomas Ouwejan in de 80ste minuut in het doel: 1-0.

Onder Hedwiges Maduro wachtte Almere dit seizoen al negen duels op een zege en in totaal was het al 21 eredivisiewedstrijden wachten, na een 0-1 overwinning bij PEC Zwolle op 17 februari.

0:33 Almere City gelukkig op voorsprong dankzij eigen doelpunt Ouwejan

Het voornaamste probleem voor de Flevolanders dit seizoen is doelpunten maken. Met slechts vier goals in de voorgaande negen duels is Almere City veruit de minste productieve ploeg dit seizoen.

Afgekeurde goal NEC

De openingsfase in Almere was voor de thuisploeg met onder meer een kopbal van Théo Barbet die door Kodai Sano van de lijn werd gekopt. Aan de andere kant vond Koki Ogawa het net, maar de treffer van de NEC-spits werd na een uitvoerige studie van de VAR afgekeurd vanwege buitenspel.

NOS Stand eredivisie

Ook vlak voor rust was Ogawa dicht bij een goal, maar dit keer kopte hij zelf naast na een voorzet van Basar Önal. Qua veldspel deed Almere niet onder voor NEC, maar de bezoekers creëerden meer gevaar.

Almere was vooral via aanvoerder Thomas Robinet dreigend, maar bracht NEC-keeper Robin Roefs zelden in problemen. Na een verre ingooi van Thomas Ouwejan haalde NEC-invaller Sontje Hansen uit en had Almere-keeper Nordin Bakker een spectaculaire redding in huis.

Pro Shots Koki Ogawa baalt van een gemiste kans

Het leek op een 0-0 uit te draaien, zoals Almere sinds zijn intrede in de eredivisie (2023/2024) als zes keer eerder doelpuntloos gelijkspeelde. Tot dat gelukkige moment tien minuten voor tijd.

NEC-invaller invaller Kento Shiogai was met een kopbal in de slotminuten nog dicht bij de gelijkmaker, maar Almere hield stand. Met de zege verdubbelde Almere zowaar zijn puntentotaal van dit seizoen.