Van Crooij helpt NEC aan ruime zege op Heerenveen, zorgen Van Persie nemen toe

Voor de ploeg van Robin van Persie is het juist een nieuwe tegenslag en wellicht reden voor alarmbellen in Friesland. Heerenveen staat nu zestiende op de ranglijst met acht punten.

Voorafgaand aan het duel was er in de Goffert een mooi eerbetoon aan de vorige week overleden Johan Neeskens, die vier jaar lang trainer was in Nijmegen. Tijdens de minuut stilte was er een spandoek te zien bij de fanatieke aanhang van NEC.