Sparta komt slechte eerste helft en kolderiek eigen doelpunt tegen Almere City te boven

Inmiddels heeft Sparta in eigen huis al vijf wedstrijden op rij niet gewonnen. De club uit Spangen staat nu negende in de eredivisie, Almere City bezet de zeventiende plek.

Even later schudde Olij vol ongeloof zijn hoofd, nadat Sparta-back Boyd Reith de bal in eigen doel had geschoten. Reith had Olij willen bereiken met een terugspeelbal, maar gaf de verkeerde richting mee.