Eredivisieclubs NAC en Almere City eruit tegen amateurs in eerste ronde beker

Eredivisieclubs Almere City en NAC Breda zijn in de eerste ronde van de KNVB-beker uitgeschakeld door amateurclubs. Almere verloor met 3-0 van Quick Boys en NAC ging in blessuretijd onderuit tegen BVV in Barendrecht, 2-1.

BVV Barendrecht luidde de verrassende bekeravond in met een late zege op NAC. Het vorig seizoen gepromoveerde NAC staat zevende in de eredivisie maar beleefde een pittige avond op bezoek bij de nummer zes van de tweede divisie. Al in de achtste minuut kwam Barendrecht via Wouter Vermeer op voorsprong.