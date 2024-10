ANP Verslagenheid bij Vitesse na de 3-0 nederlaag bij RKC

Volgende opdoffer Vitesse: uitschakeling in KNVB-beker, wedstrijd tweemaal stilgelegd

De zwalkende en noodlijdende voetbalclub Vitesse heeft woensdag een uitermate slechte dag beleefd. De eerstedivisionist verloor in de eerste ronde van de KNVB-beker met 3-1 bij RKC Waalwijk, maar dat was niet het slechtste nieuws van de dag.

De wedstrijd in Waalwijk werd tweemaal stilgelegd omdat supporters van Vitesse bekertjes op het veld gooiden. Officieel werd de wedstrijd daarop definitief gestaakt. Maar, zo meldde de stadionomroeper: "In onderling overleg is besloten om verder te spelen".

Mislukte overname

Eerder op de dag kwam het nieuws naar buiten dat de overname van de Arnhemse club door Guus Franke van de baan is. De zakenman trok zich terug uit het overnameproces, nadat de Amerikaanse schuldeiser Coley Parry de stekker uit de onderhandelingen had getrokken.

"Vrij verrassend, onverwachts", zei interim-directeur Edwin Reijntjes voor de wedstrijd in Waalwijk over de nieuwe overnameperikelen. "Het is een slechte zaak, maar we zijn niet terug bij af. Het grote verschil is: we hebben een licentie."

2:39 Vitesse-directeur Reijntjes over mislukte overname: 'Déjà vu, heel vervelend'

"Onze begroting is afgedekt, we kunnen het seizoen afmaken. Maar op de lange termijn is dit heel slecht nieuws. Daar gaan we weer, zo voelt het. Het is een soort déjà-vu. Dat is zuur, het vraagt heel veel van de mensen bij de club."

'Bijzondere dag'

"Een bijzondere dag weer", reageerde Vitesse-trainer John van den Brom. "We liggen uit de beker. Dat is voor mij als coach op dit moment het belangrijkste. Maar het grootste nieuws was het afhaken van Guus Franke. We zitten weer in de rollercoaster waar we dachten uit te zijn."

"Zo'n wedstrijd was ideaal om alles van je af te spelen. Maar wij geven zó makkelijk goals weg. Dan loop je weer achter de feiten aan, ook al voetbal je zo leuk."

Clubman Van den Brom had de afgelopen tijd veel contact met de potentiele nieuwe eigenaar Franke: "Ik wist dat hij heel graag wilde. Ruim een week geleden heb ik daar nog contact met hem over gehad. Daarom was het voor mij ook een grote verrassing vandaag, maar ik weet de beweegredenen niet."

2:52 Trainer Van den Brom baalt van mislukte overname Vitesse: 'Grote verrassing'

Ondanks de nieuwe tegenslagen benadrukte de 58-jarige Van den Brom dat het aan zijn toekomst bij de club niets verandert: "Ik ben geen opgever. En Vitesse blijft bestaan."

"Het doet wel iets met het team. Het is groot nieuws", zei middenvelder Mathijs Tielemans na de verloren wedstrijd. "Als speler moet je je op de wedstrijd richten, maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat het geen invloed heeft. Het is een dreun, het zorgt weer voor onzekerheid."

1:56 Vitesse-speler Tielemans: 'Het is een dreun, het zorgt weer voor onzekerheid'

Op het veld lieten de spelers van Vitesse zich voor rust overrompelen door RKC, dat dit seizoen nog geen wedstrijd won maar woensdagavond vrijuit en aanvallend voetbalde.

Richonell Margaret knalde RKC al na tien minuten op voorsprong, via Oskar Zwada en Dario van den Buijs werd het nog in de eerste helft 3-0.

Bekertjes op het veld

Na het derde doelpunt konden de massaal meegereisde Vitesse-fans zich niet beheersen. Terwijl de spelers van de thuisploeg feest vierden, gooiden de uitsupporters plastic bekers op het veld. Scheidsrechter Martin van den Kerkhof legde de wedstrijd stil en dirigeerde de spelers naar binnen.

Fans van RKC tartten de Arnhemmers met het zingen van 'Wie niet springt die gaat failliet'. Na de afkoelperiode, en even later de rust, toonde Vitesse verbetering.

Het leverde met een uur op de klok de 3-1 op, een poeier van Irakli Yegoian. De scheidsrechter ging naar binnen toen hij zag dat er opnieuw met bekers werd gegooid. De spelers van Vitesse bleven op het veld om een balletje rond te spelen en hoog te houden.

De scheidsrechter keerde enkele minuten later terug op het veld, begeleid door de opvallende boodschap van de stadionomroeper dat de wedstrijd officieel is gestaakt, maar toch wordt uitgespeeld. Het publiek ontving het met gejuich.

Vitesse perste er een slotoffensief uit dat vruchteloos bleef. Voor RKC was het de eerste overwinning voor eigen publiek sinds 9 maart, toen het - ook met 3-1 - won van Vitesse in de eredivisie.