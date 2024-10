Recordboete voor accountant Vitesse voor overtreden antiwitwasregels

Accountantskantoor BDO heeft een miljoenenboete gekregen voor het niet melden van verdachte zaken in de boekhouding van voetbalclub Vitesse. Een woordvoerder bevestigt de boete na publicatie hierover door het FD , maar zegt alleen dat die is opgelegd voor een overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).

Russische eigenaar

In het boekjaar maakte de toenmalige Russische Vitesse-eigenaar Valeri Ojf drie keer geld over, van in totaal ruim 6 miljoen euro. In de papieren is echter niet duidelijk waar deze miljoenen vandaan komen. Ojf zou als eigenaar van Vitesse miljoenen hebben doorgesluisd van landgenoot en toenmalig Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj.