ANP De spelers van Vitesse balen na de nederlaag tegen Telstar

NOS Voetbal • vandaag, 12:08 • Aangepast vandaag, 15:12 Overname Vitesse door zakenman Franke van de baan: 'Worden terug in de tijd gegooid'

De overname van voetbalclub Vitesse door zakenman Guus Franke is van de baan. De in Zwitserland woonachtige Franke trekt zich terug uit het overnameproces, nadat eerder vandaag bekend werd dat schuldeiser Coley Parry de stekker uit de onderhandelingen met Franke had getrokken.

"Wij hebben kosten noch moeite gespaard om Vitesse te redden, aan alle voorwaarden van de KNVB voldaan, en het geld voor de overname stond al klaar", reageert Franke.

"Maar onze deal om de miljoenenschuld van de Amerikaanse schuldeisers over te nemen was een randvoorwaarde van de KNVB, dat wist iedereen, dus het kan niemand verbazen dat ik op deze manier de club niet langer kan overnemen."

Volgens Franke is de deur nu definitief dicht tussen hem en Parry, zo voegt de woordvoerder van Franke eraan toe. "We waren er namelijk bijna. Als Parry het opzeggen van deze deal heeft gebruikt als onderhandelingstactiek, dan blijft de deur ook dicht. Hij hoeft niet meer aan te kloppen, zo gaan we niet met elkaar om."

Vitesse verrast

Volgens algemeen directeur Edwin Reijntjes van Vitesse komt het besluit van Franke onverwacht. "Met een dergelijk besluit worden we weer terug in de tijd gegooid. Deze ontwikkeling vraagt opnieuw een hoop geduld en vertrouwen van de organisatie en haar achterban. Dat verdient niemand", zegt Reijntjes.

ANP Edwin Reijntjes

Op 1 juli werd al bekend dat een deal tussen Franke en Parry van de baan was, maar daarna werden die onderhandelingen nieuw leven ingeblazen om bij de licentiecommissie van de KNVB vertrouwen te kweken.

Vitesse moet nu opnieuw naar de tekentafel voor een financieel reddingsplan. Dat plan moet de club dan ter goedkeuring aan de KNVB presenteren.

Reijntjes zegt dat er nu andere partijen in beeld komen om Vitesse eventueel over te nemen. "In de afgelopen periode hebben meerdere potentiële kandidaten zich gemeld. We kunnen nu met de tijd die ons rest gericht deze gesprekken aangaan om tot een passende oplossing te komen."

Punten in mindering

Vitesse is momenteel de nummer 19 van de eerste divisie, nadat het afgelopen seizoen uit de eredivisie was gedegradeerd.

De club kreeg in september 12 punten in mindering gebracht, waarvan 6 voorwaardelijk, omdat het te laat was met het inleveren van de jaarrekening (2022/2023) en de halfjaarcijfers.

Ondanks alle sportieve en financiële malaise kon Vitesse wel door als betaaldvoetbalclub. De Arnhemmers verkochten zelfs de meeste seizoenkaarten in de laatste vijftien jaar.

De club is overigens tot en met het einde van het seizoen verzekerd van betaald voetbal omdat regionale investeerders bereid waren de schuldenlast van Vitesse over te nemen.