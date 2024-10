ANP Robin van Persie bij IJsselmeervogels

NOS Voetbal • vandaag, 22:52 Van Persie en Heerenveen ontsnappen aan bekerblamage bij IJsselmeervogels

Robin van Persie en Heerenveen zijn dinsdagavond bij de amateurs van IJsselmeervogels ontsnapt aan een vroege bekeruitschakeling.

Weinig gaat vanzelf dit seizoen de Friezen, en dan krijg je op een lastige avond bekervoetbal in Spakenburg ook niets cadeau. Maar de Friezen wonnen wel, ternauwernood, met 2-3 van derdedivisionist IJsselmeervogels. Lang leek een KNVB beker-stunt in de maak, want Heerenveen stond een half uur voor tijd nog achter.

Jacob Trenskow, dit seizoen de uitblinker bij de Friezen, had Heerenveen vlak na rust op 0-1 gezet. Niks aan de hand, zo leek het, totdat IJsselmeervogels via Bjorn van Gorkom en Thomas Beekman in vier minuten op een 2-1 voorsprong was gekomen.

Pro Shots Smans (rechts) viert de winnende 2-3 voor Heerenveen

Een belegering van een half uur begon en nog sneller dan het op achterstand was gekomen, kwamen de Friezen ook weer op voorsprong. Eerst plaatste invaller Ion Nicolaescu de bal in de hoek en twee minuten later krulde een andere invaller Levi Smans de bal met precisie in de bovenhoek.

In de vier minuten blessuretijd was IJsselmeervogels nog dicht bij de 3-3, wat verlenging had betekend, maar zo'n stunt zat er niet in. De Friezen ontsnapten zo in Spakenburg aan een afgang en uitschakeling in het bekertoernooi.

Van Persie had niet zonder zenuwen langs de lijn gestaan. "Het was me wel het bekeravondje, ja", zei hij voor de camera van ESPN. "Ik kan mij voorstellen dat het voor de media en de fans een leuke wedstrijd was om te zien."

"IJsselmeervogels heeft het geweldig gedaan. Daar kan ik stiekem ook wel een beetje van genieten. Complimenten."

FC Dordrecht verliest

In Noordwijk vond wel een stunt(je) plaats. Daar won tweededivisionist vv Noordwijk met 2-1 van FC Dordrecht. In de laatste vijf minuten van het duel gaf de nummer zes uit de eerste divisie een 0-1 voorsprong weg.

Een kwartier voor tijd was Dordrecht door Jari Schuurmans op voorsprong gekomen, maar de bevlogen Noordwijkers kwamen terug met goals van Emiel Wendt (86ste minuut) en Virgil Tjin-Asjoe (88ste minuut).

Fortuna op tijd wakker

Dat winnen van een amateurclub niet vanzelfsprekend is, merkte ook Fortuna Sittard, nummer negen in de eredivisie. Vlak na rust was Fortuna op achterstand gekomen tegen De Treffers.

Maar tien minuten later was alweer orde op zaken gesteld, nadat Fortuna door een eigen doelpunt van De Treffers en binnengetikte voorzet van Alessio Da Cruz Sittard op 1-2 was gekomen.

De Treffers raakte nog de paal, maar twee doelpunten van Ezequiel Bullaude leverden Fortuna een 1-4 zege op.

Uitslagen eerste ronde KNVB-beker, dinsdag NEC - PEC Zwolle 4-3 (na verlenging) ADO - Cambuur 1-4 De Graafschap - TOP Oss 4-1 De Treffers - Fortuna Sittard 1-4 Excelsior - VVV-Venlo 2-1 Rijnvogels - FC Eindhoven 0-7 Kolping Boys - FC Groningen 1-5 Sparta Nijkerk - Capelle 5-1 IJsselmeervogels - sc Heerenveen 2-3 vv Noordwijk - FC Dordrecht 2-1