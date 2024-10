ANP Koki Ogawa (NEC)

NOS Voetbal • vandaag, 21:24 Japanners behoeden finalist NEC voor vroege uitschakeling tegen PEC Zwolle

NEC is in de eerste ronde van de KNVB-beker ontsnapt aan een voortijdige uitschakeling. De Nijmegenaren, vorig jaar nog verliezend finalist tegen Feyenoord, kwamen tegen PEC Zwolle tot twee keer toe op achterstand. In de verlenging knokten ze zich toch nog naar de volgende ronde door met 4-3 te winnen.

De pas 19-jarige Japanner Kento Shiogai en zijn acht jaar oudere landgenoot Koko Ogawa velden het vonnis over de ploeg uit Zwolle door allebei in de eerste helft van de verlenging te scoren. De rake penalty van Thomas Buitink in de slotfase veranderde daar niets meer aan.

Enerverende bekerwedstrijd

Het publiek in het Goffert Stadion werd getrakteerd op een pittige bekerwedstrijd (acht gele kaarten!) tussen de huidige nummers dertien (NEC) en zestien (PEC Zwolle) in de eredivisie. Het was in de eerste ronde van het hoofdtoernooi de enige ontmoeting tussen twee clubs die uitkomen op het hoogste niveau van het betaald voetbal.

NEC kwam in de zeventiende minuut op achterstand door een doelpunt van Jamiro Monteiro, dat enigszins uit de lucht kwam vallen. De Spaanse NEC-middenvelder Robér kreeg op aanvalshelft geen vrije trap mee, waarna PEC uit de tegenaanval genadeloos toesloeg door de Belg Dylan Mbayo die Monteiro de kans bood 0-1 te maken.

ANP Vreugde bij PEC Zwolle

Ruim een kwartier na rust herstelde de thuisploeg het evenwicht. Sontje Hansen kwam op links van buiten naar binnen en zag zijn schot via het been van verdediger Olivier Aertssen ietwat gelukkig achter PEC-doelman Jesper Schendelaar verdwijnen.

In de 68ste minuut was NEC weer terug bij af. Dylan Vente leek de matchwinner te worden voor PEC, dat opnieuw op voorsprong kwam. Spits Vente kopte op knappe wijze een al even knappe voorzet van Anouar El Azzouzi binnen, die de bal van rechts onorthodox voorgaf met een soort stift: 1-2.

Maar NEC weigerde zich bij een voortijdige uitschakeling neer te leggen en kreeg in de 89ste minuut hulp van de blunderende Schendelaar. De doelman liet een kopbal via de grond van de Japanse spits Koki Ogawa knullig door zijn handen glippen, resulterend in de 2-2.

Twee Japanners

In de verlenging loodsten twee van de drie Japanners in Nijmeegse dienst hun club voor de tiende keer in twaalf seizoenen naar de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi.

Invaller Shiogai verraste in de 13e minuut van de verlenging de aan grond genagelde Schendelaar met een knap schot in de korte hoek, waarna Ogawa drie minuten later met zijn tweede treffer het verschil op twee doelpunten bracht.

Invaller Buitink mocht vanaf elf meter na een handsbal van verdediger Bram Nuytinck nog even de spanning terugbrengen (4-3), maar NEC hield in de resterende minuten stand.