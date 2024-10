NOS Voetbal • vandaag, 20:36 Perfect PSV poetst tiental PEC van het veld en wint ook tiende competitieduel

4:26 Bekijk de samenvatting van PSV-PEC Zwolle

PSV heeft na de midweekse Champions League-klus in Frankrijk - een verdienstelijke 1-1 tegen Paris Saint-Germain - de draad in de eredivisie weer opgepakt met de tiende zege op rij. PEC Zwolle was in Eindhoven geen partij voor de landskampioen: 6-0.

PSG of PEC, hardop uitgesproken verschilt het niet veel. Maar waar PSV in Parijs z'n handjes mocht dichtknijpen met het gelijkspel bij de Franse kampioen, ondervond het in eigen huis amper tegenstand van de ploeg uit Zwolle, met acht punten uit negen wedstrijden de nummer vijftien op de ranglijst.

Stand-in

Dat had Peter Bosz kennelijk wel voorzien, want de trainer permitteerde het zich om aanvoerder en topscorer Luuk de Jong rust te gunnen. Pepi had eerder dit seizoen al bewezen een waardig stand-in te zijn en dat demonstreerde hij ook weer tegen PEC: al na negen minuten zette de 21-jarige Amerikaan PSV met een volley in de draai op 1-0.

0:33 Pepi zet PSV met fraaie halve omhaal in negende minuut op voorsprong tegen PEC Zwolle

Aangever Ismael Saibari, bij afwezigheid van de geblesseerde Jerdy Schouten en Joey Veerman een belangrijke schakel op het middenveld bij PSV, nam even later doelman Jasper Schendelaar onder de vuur. Die stond paraat. Daarna hield het overwicht van de thuisploeg aan, maar bleven uitgespeelde kansen uit.

Rood Namli

Totdat tegen het einde van de eerste helft Malik Tillman de bal op het middenveld veroverde en Saibari met een fraaie pass binnendoor Noa Lang vond. De buitenspeler, die vrijdag vernam dat hij een dik jaar na zijn laatste interland weer is opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal, passeerde Schendelaar met een diagonaal schot: 2-0.

Pro Shots Noa Lang maakt na zijn goal promotie voor zijn nieuwe rapnummer

Nog voor de rust aanbrak nam Younes Namli het eerste Zwolse schot richting PSV-doelman Walter Benítez voor zijn rekening, waarna de PEC-aanvoerder even later in een poging balverlies goed te maken zijn noppen vol in de kuit van Saibari plantte. Het resultaat: geen bal, wel een rode kaart.

Met een man minder op het veld was de bezoekers er veel aan gelegen de schade beperkt te houden, maar vijf minuten na rust lag de 3-0 al in het net. Ivan Perisic, aan het duel begonnen op de positie van Johan Bakayoko, legde bal panklaar op het hoofd van Tillman.

Hoofdrol

Ook een driedubbele wissel aan Zwolse kant bood geen soelaas. Lang dribbelde kort daarop langs enkele tegenstanders en bediende Pepi, die zijn tweede van de avond de benedenhoek injoeg: 4-0.

ANP Couhaib Driouech en Ricardo Pepi

Bosz troefde vervolgens zijn PEC-collega Johnny Jansen ook naast het veld af door in één keer maar liefst vier man te vervangen. Onder de verse krachten ook De Jong, die naast Pepi in de aanval ging spelen.

De Amerikaan bleef echter de hoofdrol spelen, letterlijk ook: hij kopte op aangeven van invaller Couhaib Driouech de 5-0 binnen, al kwam de treffer niet op zijn naam te staan omdat de bal via de paal de een voet van Schendelaar over de doellijn rolde.

Eredivisierecord

De Jong kreeg na een handsbal van Anselmo Mac Nulty de kans ook een duit in het zakje te doen, maar zijn strafschop trof de paal. De 6-0 verscheen door toedoen van de ingevallen Bakayoko na een zelf gecreëerde schietkans alsnog op het scorebord.

Het was voor PSV al de achttiende opeenvolgende overwinning op PEC Zwolle en dat is een evenaring van het eredivisierecord. Dat stond al op naam van de Eindhovenaren die ook achttien keer rij Willem II (2004-2015) hebben verslagen.