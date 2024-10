NAC boekt bij fantasieloos PEC Zwolle eerste uitzege van het seizoen

PEC was er veel aan gelegen om ten koste van NAC de sprong naar de middenmoot te maken. De ploeg van trainer Johnny Jansen draaide langzaam maar zeker de duimschroeven aan bij de gasten en dat leidde in de negende minuut tot een kopkans voor Younes Namli, waar doelman Daniel Bielica het juiste antwoord op bleek te hebben.

Succesvolle wissels

De IJslander stond een kwartier later voor de tweede keer op de goede plaats toen NAC goed doorkwam over links en Dominik Janosek, ook al een verse kracht, de bal laag voorgaf. Ómarsson duwde de bal in twee instanties over de lijn en daarmee leek de strijd gestreden in Zwolle.