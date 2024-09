PEC Zwolle klimt uit degradatiezone door zege op concurrent Almere City

PEC Zwolle heeft een belangrijke zege geboekt op Almere City. Almere-verdediger James Lawrence was de schlemiel van de wedstrijd, hij werkte de bal in eigen doel en maakte daarmee de enige goal: 1-0.

In de eerste helft speelde PEC heel behoorlijk, hoewel de ploeg maar moeilijk tot kansen kwam. Voorin zorgden Younes Namli en vooral Jamiro Monteiro voor het meeste gevaar. Namli had in de eerste minuut eigenlijk al moeten scoren, want hij had de bal na een fout van keeper Nordin Bakker voor het inschieten.