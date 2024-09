NEC loot PEC in KNVB-beker, stuntclub Hercules treft Sparta

Voor de eerste ronde zaten 28 profclubs en 24 amateurclubs in de koker. De zes clubs die zich voor Europees voetbal hadden geplaatst, ontbraken nog; zij hebben een vrijstelling voor de eerste schermutselingen. Geen bekerhouder Feyenoord, Ajax, AZ, Go Ahead Eagles, PSV en FC Twente dus bij de loting.

Eersteklasser

De amateurs van Hercules, die vorig jaar uit bij FC Groningen wonnen en vervolgens thuis stuntten met winst op Ajax, zijn ook nu van de partij en treffen in de eerste ronde eredivisionist Sparta Rotterdam. Spakenburg, dat in 2023 pas in de halve finales een halt werd toegeroepen door PSV, treft met Katwijk een andere amateurclub.