Dost kan jaar na reanimatie op het veld nog niet sporten: 'Heb er vrede mee'

Het was een akelig gezicht een jaar geleden in de slotfase van de wedstrijd AZ - NEC: Dost zakte in elkaar en moest gereanimeerd worden. Hij werd op het veld behandeld en kon bij kennis worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Onder controle

Het afgelopen jaar was voor de spits, die in november vorig jaar al aangaf even afstand te nemen van het voetbal, vooral een periode van rust. "Ik ben nog steeds herstellende. Naar omstandigheden gaat het goed met me. Alles is onder controle. De myocarditis is alleen nog niet verdwenen en zolang ik daar niet vanaf ben, kan ik niet sporten. Dat is heel vervelend, maar ik heb er vrede mee."