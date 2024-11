NOS Voetbal • vandaag, 20:41 Ajax verslaat na Feyenoord ook PSV, eerste nederlaag van seizoen voor koploper

5:01 Bekijk de samenvatting van Ajax - PSV

Na de zege op Feyenoord in de Klassieker van woensdag (0-2) heeft Ajax ook koploper PSV geklopt. De Amsterdammers kwamen in de Johan Cruijff Arena terug van een 1-2 achterstand en wonnen met 3-2.

Zo doet Ajax na een rampzalig vorig seizoen weer mee in de top van de eredivisie. PSV blijft ondanks de eerste eredivisienederlaag van het seizoen op de eerste plaats, maar Ajax volgt op vijf punten met een wedstrijd minder gespeeld.

Na het onschadelijk maken van Feyenoord in de Klassieker had Ajax-coach Francesco Farioli voor vandaag de taak een plan te verzinnen om PSV een halt toe te roepen. Zo had hij speciaal getraind op het afstoppen van kopspecialist Luuk de Jong.

Wie anders dan Luuk de Jong

Alle oefeningen ten spijt vond De Jong toch het net. De aanvoerder van PSV kopte prachtig en hard in de kruising uit een hoekschop van Noa Lang. Daarmee heeft de spits nu in acht opeenvolgende wedstrijden tegen de Amsterdammers gescoord, een ongeëvenaarde reeks.

De goal in de 18de minuut was opvallend genoeg een van de weinige hoogtepunten van PSV in de eerste helft. Daarvoor was De Jong ook al enkele keren dichtbij, maar kwam hij net tekort of raakte hij de bal verkeerd. Een schot van Lang werd door Remko Pasveer maar net gekeerd.

Het was Ajax dat het betere van het spel had in het eerste bedrijf en met veel energie en beweging PSV het nakijken gaf. Kian Fitz-Jim, de vervanger van de niet geheel fitte Kenneth Taylor, had twee knappe schoten in huis nadat hij van links naar binnen was getrokken.

Bertrand Traoré zorgde met zijn acties van rechts voor dreiging en spits Brian Brobbey vocht fysieke duels uit met PSV-verdediger Ryan Flamingo, die bij zijn tweede overtreding al een gele kaart kreeg.

Nadat PSV-keeper Walter Benítez had gered op kansen van Devyne Rensch en Brobbey kwam Ajax via Davy Klaassen op gelijke hoogte. Jorrel Hato kreeg alle ruimte om voor te zetten en Klaassen kopte na een slimme loopactie tussen Flamingo en Olivier Boscagli binnen.

Invaller Godts matchwinner

Met invaller Mauro Júnior voor Matteo Dams hervond PSV na rust de controle. Het was na Luuk de Jong (34) en Davy Klaassen (31) opnieuw een geslepen routinier die het net vond. De Kroaat Ivan Perisic (35) schoot met links knap en strak in de hoek: 1-2.

Ajax gaf zich andermaal niet gewonnen en dat hoefde ook niet, want in de open en enerverende wedstrijd was alles mogelijk. Na een misser van Ismael Saibari aan de ene kant viel de goal aan de andere zijde. De inzet van Traoré werd gekeerd door Benítez, waarna Fitz-Jim hard en hoog raak schoot.

Met Taylor voor doelpuntenmaker Fitz-Jim en Wout Weghorst voor Brobbey ging Farioli voor meer tegen PSV.

Een gruwelijke fout van Malik Tillman leidde de winnende goal van Mika Godts in. Bij een risicovolle opbouwpoging leverde de Amerikaan de bal zomaar in en de Belgische invaller strafte de fout genadeloos af in de 74ste minuut.

Die klap kwam PSV niet meer te boven. Taylor raakte de paal en Benitez redde op een schot van Godts. De zege kwam niet in gevaar. Het Ajax van Farioli bracht PSV een zeldzame nederlaag toe, pas de tweede eredivisienederlaag onder coach Peter Bosz.