ANP

NOS Voetbal • vandaag, 19:59 Ajax verrast Feyenoord in De Kuip en stijgt naar tweede plaats op ranglijst

Ajax heeft Feyenoord op een pijnlijke thuisnederlaag getrakteerd en daarmee revanche genomen voor de ontluisterende 6-0 nederlaag in De Kuip van een half jaar geleden. De Amsterdammers keerden deze keer met een 2-0 zege op zak huiswaarts.

Ajax maakte daarmee een eind aan een ongeslagen reeks van Feyenoord, dat 29 competitieduels niet verloren had. De laatste nederlaag was op 3 december 2023 tegen PSV (1-2).

Kenneth Taylor bracht Ajax al na zes minuten aan de leiding in het inhaalduel, dat op 1 september van het programma werd gehaald vanwege aangekondigde politieacties. Nog voor rust zette Jorrel Hato de eindstand op het scorebord. Bij beide treffers zag Feyenoord-doelman Timo Wellenreuther er niet goed uit.

Door de zege klom Ajax, dat een jaar geleden nog hekkensluiter was in de eredivisie, naar de tweede plaats op de ranglijst. Die positie, met acht punten achterstand op koploper PSV, moet gedeeld worden met FC Utrecht, op 4 december de tegenander in een resterende inhaalwedstrijd.

NOS

Feyenoord kon de 205de editie van de Klassieker door de puike prestaties van de laatste weken - met de 3-1 uitzege op Benfica in de Champions League als hoogtepunt - met vertrouwen tegemoet zien. Temeer daar aanvoerder en aanjager Quinten Timber, die in de slotfase tegen FC Utrecht geblesseerd uitviel, gewoon van de partij was.

Ajax-trainer Francesco Farioli had zijn ploeg ten opzichte van afgelopen weekend weer flink omgegooid. Van de elf die tegen Willem II (1-0) aan de aftrap stonden, deden alleen Davy Klaassen en Youri Baas dat in De Kuip ook. Van de drie centrumspitsen die de Italiaan ter beschikking heeft, mochten zowel Wout Weghorst als Chuba Akpom opdraven.

Thuispubliek stil

Zij waren het echter niet die het thuispubliek al snel stil kreeg. Kort nadat Igor Paixão voorlangs had geschoten bij Remko Pasveer lanceerde de Ajax-doelman de op tijd vertrokken Kenneth Taylor. De uitgelopen Timo Wellenreuther kwam te laat en werd omspeeld, waarna de door Hwang In-beom gehinderde Taylor afrondde: 0-1.

0:56 Taylor schiet Ajax al vroeg op voorsprong tegen Feyenoord

Dat steuntje in de rug Ajax zichtbaar goed. Het ving het zoekende Feyenoord al vroeg op en voorkwam al doordekkend dat de Rotterdammers de vrije man vonden. Ondertussen bleef het loeren op de tegenaanval. Zoals na een klein halfuur toen Akbom ontsnapte en zijn stiftje maar net door Hwang uit het doel kon worden gehouden.

In de daaropvolgende hoekschop ging het alsnog fout voor Feyenoord. Wellenreuther kreeg de door Taylor voor het doel geslingerde bal niet onder controle, waarna het voor Jorrel Hato een koud kunstje was om de de rebound toe te slaan: 0-2.

0:50 Hato maakt er 2-0 van voor Ajax tegen Feyenoord in De Kuip

Een, alle bespiegelingen vooraf in ogenschouw genomen, onverwachte gang van zaken, waarin de mannen van coach Brian Priske driftig verandering probeerden te brengen, maar daar nauwelijks in slaagden. Verder dan een slap schot naast van Antoni Milambo kwam de thuisploeg niet.

Irritaties

Aan de andere kant wist Mika Godts wel gevaar te stichten en Wellenreuther tot een redding te dwingen. Bij Feyenoord, waar spits Ayasa Ueda in de basis was teruggekeerd maar kort voor rust toch weer vervangen moest worden door Julián Carranza, namen de irritaties toe. De beuk van Hugo Bueno tegen Akpom, die de bal niet teruggaf na een Rotterdamse blessurebehandeling, was illustratief.

ANP Wout Weghorst en Gernot Trauner in duel

Pasveer voorkwam op slag van rust dat Ajax iets van z'n riante voorsprong moest prijsgeven. De met zijn 40 jaar en 357 dagen oudste Ajacied ooit in een Klassieker - hij loste de ruim twee jaar jongere Maarten Stekelenburg af - ranselde een vrije trap van Hwang uit zijn doel.

Feyenoord mist schwung

Meteen na rust waren er kansen over en weer, waarvan de beste was voor Weghorst, maar hij kopte recht op Wellenreuther af. Een mislukt schot van Hwang verdween via Caranza maar net naast het Ajax-doel.

Bij Feyenoord bleef het ploeteren geblazen. Het miste de schwung van de voorbije wedstrijden tegen Go Ahead, Benfica en FC Utrecht en ook de creativiteit om het Ajax-blok te slechten was ver te zoeken. Met Gijs Smal voor Givairo Read en Bart Nieuwkoop voor Bueno trachtte Priske daar met vers bloed op de flanken verandering in te brengen.

ANP Brian Priske en Francesco Farioli, de trainer van Feyenoord en Ajax

Tien minuten voor tijd kwamen daar Chris Nadje en Anis Hadj Moussa nog bij, maar ook die ingrepen boden geen soelaas op de vroege woensdagavond, die in De Kuip met het afscheid van oud-speler Lutsharel Geertruida zo vrolijk was begonnen, maar voor het Legioen in mineur eindigde.

Ook omdat Pasveer niet wenste mee te werken en in de extra tijd nog een redding in petto had op een inzet van Dávid Hancko, eigenlijk het enige moment in de tweede helft dat de Ajax-doelman in actie hoefde te komen.